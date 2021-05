«Sulcis e interno,  l’Isola non resta  fuori dal Recovery» 

Mara Carfagna interrompe la narrazione degli ultimi giorni sul binomio Recovery Fund-Sardegna: «L’Isola è tutt’altro che esclusa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza», ha detto durante una videoconferenza organizzata con le più importanti tv del Mezzogiorno, compresa Videolina. Subito dopo la trasmissione del Piano a Bruxelles maggioranza e opposizione avevano evidenziato quanto poco fosse citata la Sardegna nel testo di 337 pagine, e soprattutto l’assenza totale nella parte dedicata all’alta velocità.

Zone interne

La ministra per il Sud ha cercato di fare chiarezza. Innanzitutto, ha premesso, «quando saranno pronti i singoli progetti dei singoli ministeri, si avrà una visione più precisa e dettagliata degli investimenti destinati all’Isola». E ha portato alcuni esempi concreti. A partire dalle risorse per le zone interne. «La strategia nazionale per le aree interne», ha spiegato, «godrà di un finanziamento pari a 2,1 miliardi di euro, di questi 1,2 sono inseriti nel Pnrr tra fondi europei e nazionali». Ebbene, «una delle quote più alte sarà destinata alla Sardegna. Proprio ora stiamo facendo la programmazione e prendo un impegno in questo senso per garantire alla Regione uno degli investimenti più consistenti per finanziare l’infrastrutturazione delle aree interne». Ancora non c’è una cifra precisa, ma visto l’ammontare totale si tratterà di parecchie decine di milioni. Carfagna ha anche parlato dei «100 milioni destinati al porto di Cagliari e alle risorse per le reti idriche e il ciclo di rifiuti».

Scommessa Zes

E della Zona economica speciale per la quale la Sardegna è espressamente menzionata nel Pnrr. «Si tratta di una delle primissime questioni di cui mi sono occupata appena insediata», ha aggiunto, «mi sono subito impegnata a rimuovere gli ostacoli che ne hanno impedito l’istituzione e l’avvio, ora siamo in attesa che la Regione adegui il piano strategico alle osservazioni del Governo. Per il momento alla Zes andranno 10 milioni di euro, appena sbloccata sarà mia cura irrobustire l’intervento economico per avviarla nel più breve tempo possibile».

Non solo Ilva

Ancora: «Nel titolo a cavallo tra cultura e turismo è ben finanziato con 100 milioni di euro il Trenino verde con i suoi itinerari attraverso le parti più belle e meno conosciute dell’Isola». Recovery a parte, la ministra ha ricordato che la Sardegna beneficerà in parte del programma “Just Transition Fund” per la riconversione dell’area del Sulcis Iglesiente. Il programma stanzia 1,7 miliardi per l’Ilva di Taranto e, appunto, per il Sulcis a cui secondo Carfagna dovrebbero toccare 500 milioni circa. A parte tutto questo, «stiamo lavorando su un contratto di sviluppo specifico per Cagliari e che convoglierà decine di milioni di euro per la città destinati a opere strategiche e infrastrutturali». Quindi, ha concluso la ministra, «mi sento di poter dire che la Sardegna non è affatto esclusa dai fondi del Pnrr e nemmeno dagli altri programmi europei e nazionali».

