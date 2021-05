Sul web la truffa è quotidiana 

200

Le denunce

ricevute

dai

carabinieri

nei primi

mesi

del 2021

Acquistando una polizza auto via telefono, dopo aver contattato una nota società di assicurazioni online, pensava di aver fatto un grande affare. Ma quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo ha avuto l’amara sorpresa e la conseguente mazzata: la polizza era falsa e lui circolava senza copertura. Per l’automobilista nuorese è scattata subito una multa da 886 euro, insieme al ritiro della carta di circolazione e al sequestro dell’auto. Questa è storia di pochi giorni fa, l’ultimo dei tantissimi casi di nuoresi finiti nell’inganno dei truffatori del web: 735 episodi solo nel 2020. Una situazione di emergenza, al punto che il Comando provinciale dei carabinieri rilancia l’allarme: alle frodi commesse via Internet lo scorso anno si aggiungono le 200 denunciate nel 2021. Un fenomeno grave che, secondo gli investigatori, è stato accelerato dalla pandemia e dalla lunga permanenza in casa.

L’ultima truffa

L’uomo che andava in giro con l’assicurazione taroccata ha davvero rischiato grosso: in caso di incidente, per esempio, sarebbe stato costretto a sborsare di tasca e pagare per ogni spesa. Quando i carabinieri gli hanno spiegato che l’assicurazione era falsa, ha scoperto che i truffatori gliene avevano combinate anche altre. La sua carta di identità, inviata per stipulare la falsa polizza, era stata persino utilizzata per attivare due carte di credito ricaricabili. La richiesta di preventivi in rete ha fatto scattare la trappola. Dopo aver inserito i dati, infatti, l’uomo è stato contattato al telefono. Tramite messaggio WhatsApp ha inviato i documenti, poi ha versato 300 euro su una PostePay e in cambio ha ricevuto la polizza fasulla.

I consigli

Delle 735 truffe denunciate, solo 168 degli autori sono stati identificati. «Questo dimostra tutta la scaltrezza e la capacità delinquenziale di chi tende queste trappole ai cittadini», sottolinea il tenente colonnello Saverio Aucello, che ricorda i rischi del phishing organizzato con link inviati via mail o via sms, del cryptolocker, virus mandato tramite allegati, e la sextortion, il ricatto sessuale fatto registrando videochiamate in chat erotiche. Tra i reati più frequenti vi sono inoltre le truffe legate agli acquisti on line dove le proposte di affari vantaggiosi pubblicati su siti di annunci risultano essere delle false vendite. I consigli? Non pagare su carte ricaricabili, ma su conti Iban, proteggere i propri dati personali, perché i truffatori possono utilizzarle per creare un’identità falsa e per utilizzare per gli acquisti solo siti di shopping ufficiali, pagando con carte ricaricabili. Non solo: evitare di aprire e-mail e soprattutto gli allegati, massima attenzione ai link, agli sms sospetti, perché si rischia di essere indirizzati su siti truffa. Diffidare sempre delle mail di Poste o banche che chiedono di fornire dati personali, numeri di conti corrente.

