«Sul turismo partiamo da zero» 

Come si fa?

«La sinergia tra i diversi enti del territorio è una delle condizioni per la ripartenza in tutti i settori, senza non si va da nessuna parte». Michele Stivaletta da tre mesi, oltre a rivestire l’incarico di vicesindaco, è stato chiamato a guidare uno degli assessorati più delicati - Attività produttive, sviluppo economico e turismo - dopo lo tzunami Covid.

«La sinergia tra i diversi enti del territorio è una delle condizioni per la ripartenza in tutti i settori, senza non si va da nessuna parte». Michele Stivaletta da tre mesi, oltre a rivestire l’incarico di vicesindaco, è stato chiamato a guidare uno degli assessorati più delicati - Attività produttive, sviluppo economico e turismo - dopo lo tzunami Covid.

Da dove si comincia?

Chi vi ha preceduto non l’ha fatto?

«Non voglio dare giudizi su chi mi ha preceduto, lo hanno già fatto i cittadini con il voto. Mi baso su quello che ho trovato».

Cosa ha trovato?

«Dico solo che quando ho chiesto al dirigente una relazione di inizio mandato mi è stato detto che sul turismo non c’era alcuna iniziativa, un progetto in itinere o una persona assegnata al settore. Dunque partiamo praticamente da zero anche nel coordinarci con le realtà esterne, come le associazioni e le strutture ricettive, funzionali a un’idea di sviluppo condivisa e concordata».

Avete iniziato?

«Siamo partiti inserendoci nelle diverse reti territoriali, Visit Sulcis, ad esempio, e potenziando i contatti con il Cammino di Santa Barbara. In più stiamo entrando in una rete che vede Carloforte capofila e di cui fanno parte anche Iglesias, Calasetta, Sant’Antioco e Gonnesa per un progetto intitolato “Insieme per il turismo sostenibile” che si è già aggiudicato un bando della Fondazione di Sardegna».

Come rilanciare il Piano per gli insediamenti produttivi?

«Innanzitutto stiamo pensando a un ampliamento in linea con il Piano urbanistico comunale».

Non alla soluzione dei problemi annosi?

«Il punto è che occorre incamerare fondi per poter avere risorse da spendere nelle urbanizzazioni mai completate e nelle progettazioni mai eseguite in passato, fatto che ci ha fatto perdere i fondi di un importante bando regionale sui Pip a cui la scorsa Giunta non ha partecipato. I fondi entrano con la vendita dei nuovi lotti e con i nuovi ingressi, nei settori del commercio e dei servizi, magari al turismo».

Se ne parlava anche anni fa.

«Sì, nel 2016, si approvò una mozione sul tema, ma non si è mai andati oltre le dichiarazioni di intenti. Idem per la fibra che ora invece sta per arrivare grazie a un accordo chiuso nei giorni scorsi con Open Fiber».

I lotti inutilizzati come si sbloccano?

«Stiamo studiando il sistema per permettere ai privati di rivenderli a una somma non superiore a quella di acquisto per evitare speculazioni».

Carbonia può attrarre nuovi imprenditori?

«Sì, se si lavora per rendere la nostra zona adatta a nuove iniziative, partendo da strade e infrastrutture che oggi non ci sono. Se solo la metà dei progetti del Piano Sulcis fosse stata realizzata avremmo la strada spianata».

Intanto potete occuparvi del centro e del mercato civico in ginocchio

«Ci stiamo lavorando, occupandoci sia dei parcheggi a pagamento, il cui servizio sarà rimodulato, sia della riorganizzazione. Presto incontreremo i commercianti perché ogni progetto dovrà coinvolgerli e vederli accanto al Comune».

