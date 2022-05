Sul tavolo 140 milioni ma sono da sbloccare A giugno l’Omnibus 2 

Ancora le risorse per la omnibus non ci sono, ma ci saranno e saranno a valere sull’avanzo di bilancio 2021. Secondo il preconsuntivo approvato in una delle ultime sedute di Giunta, sono a disposizione oltre 140 milioni di euro. Ma questi fondi potranno essere sbloccati solo quando il Consiglio regionale avrà approvato il rendiconto finanziario. Ecco perché è molto difficile che la omnibus approdi in Aula prima di giugno. Nulla impedisce, invece, di portare il testo anche subito nella commissione Bilancio presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az) che impiegherà almeno venti giorni per esitarla.

Di sicuro nel testo ci sarà spazio anche per i fondi da destinare ai consorzi di bonifica, scorrere la graduatoria di Resisto (dai 10 ai 20 milioni), rifinanziare la legge sull’artigianato (7 milioni la cifra proposta dalla presidente di Confartigianato Maria Amelia Lai), sistemare le strade comunali, confermare i progetti per i lavoratori delle aree di crisi. In parte si cercherà di rispondere a istanze rimaste fuori dalla manovra 2022 per mancanza di copertura: il progetto di albergo diffuso illustrato da Antonello Peru (Udc-Sardegna al Centro-Italia Viva), l’infrastrutturazione digitale dei piccoli centri promossa dalla Lega, l’ampliamento dei Comuni beneficiari del bonus anti spopolamento fino a comprendere quelli tra i tre e i cinquemila abitanti. Poi ci sono le richieste delle opposizioni (per esempio quella del Pd sui consorzi di bonifica) e tutte le proposte non di carattere generale (interventi per i territori) che sia maggioranza che minoranza avevano ritirato dalla legge di stabilità per velocizzare i tempi.

Il tempo di portare a termine la pratica del rimpasto e del patto di legislatura – la prossima settimana dovrebbe essere quella buona – e poi tutti al lavoro sulla legge omnibus due. La firma del documento programmatico di fine mandato è fondamentale perché gli spunti dei partiti, sintetizzati dal presidente della Regione, saranno il materiale della variazione di bilancio in arrivo in Aula tra fine maggio e primi di giugno. Agricoltura, trasporti, sanità, aiuti alle imprese, infrastrutture, energia ed enti locali sono alcune delle materie indicate nelle relazioni trasmesse nelle ultime settimane dalle forze di centrodestra a Christian Solinas. Il quale ha già assicurato che la omnibus «sarà presentata a breve». L’ha fatto due giorni fa al primo forum dell’agricoltura annunciando lo stanziamento di 20 milioni per il comparto.

Le voci di spesa

Le risorse

Le reazioni

L’annuncio dei venti milioni per l’agricoltura è stato apprezzato dalla Lega: «Benissimo i nuovi stanziamenti», ha dichiarato ieri il coordinatore regionale Dario Giagoni, «ma bisogna accelerare per chiudere tutto il pregresso sbloccando i contributi del vecchio Piano di sviluppo rurale, e poi rendere disponibile la modulistica per i rimborsi per le vaccinazioni contro la blue tongue, esentare gli agricoltori dal pagamento dell’acqua per la semina estiva. In caso contrario rischiamo di mandare all’aria migliaia di aziende che sono la spina dorsale della nostra economia».

Paralisi Consiglio

L’opposizione è molto dura. Secondo il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus «se gli annunci fossero oro la Sardegna sarebbe la terra più ricca del mondo, purtroppo la Giunta fa dichiarazioni consapevole che sarà smentita da se stessa: da febbraio parla di omnibus 2 e di nuovo piano casa ma le leggi non esistono». Agus è molto critico anche perché da oltre un mese i lavori del Consiglio sono fermi: «Martedì è convocata la conferenza dei capigruppo, non c’è una sola legge pronta a essere discussa e questo vuol dire che per buona parte di maggio non ci si riunirà. Forse la maggioranza vuole fare il record del ponte più lungo del mondo: da Carnevale al 2 giugno».

