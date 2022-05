«Sul ring si diventa uomini, non solo pugili» 

La noble art per un nobile scopo: avvinare i ragazzi allo sport per allontanarli dai pericoli e dalle tentazioni. Luciano Abis, che sul ring ci è salito quando ancora non andava alle elementari, il pugilato lo conosce bene. Quasi vent’anni di professionismo, ma soprattutto una ricca esperienza giovanile lo convincono di poter dare ancora tanto alla sua città. Ai ragazzi. «Vorrei dare loro l’opportunità di imparare l’arte del pugilato». Andare a titolo gratuito alla Bazooka Boxing Gym, la palestra che ha aperto in via Ungheria negli anni finali della sua carriera di pugile: «Il progetto è mirato a contrastare fenomeni come il bullismo. Qualche sponsor coprirà le spese e in questo senso devo ringraziare Angelo Lisci che ci ha creduto da subito con la sua azienda di forniture elettriche. Io metterò a disposizione il mio tempo, un turno tutto dedicato ai ragazzi», dice Abis.

L’età critica

Lo sport è formazione, interviene nell’età in cui i ragazzi diventano grandi: «Penso alla fase tra i quattordici e diciotto anni che è l’età critica, quella in cui è più facile perdersi», prosegue Abis. «I sacrifici, il rispetto, la lealtà: con queste cose, se non lo diventerai sul ring, sarai di sicuro un campione nella vita. E se non come pugili, usciranno dalla palestra come uomini, come persone migliori». Prosegue Abis: «C’è chi si atteggia a bullo e in palestra può imparare a canalizzare l’aggressività in modo giusto. Chi invece è “vittima”, può costruire o migliorare la propria autostima».

L’esperienza

Luciano Abis ha avuto fortuna: «A quattordici anni avevo già indossato la maglia azzurra agli Europei giovanili. Vivevo il mio sogno ma ho capito subito che era la strada giusta da seguire», racconta mentre gli occhi gli si illuminano: «Io so quanto è stato bello e vorrei dare ad altri la possibilità di vivere le stesse cose». Magari troverà anche qualche pugile per il futuro: «Perché no? Chissà quanti talenti inespressi ci sono in giro. Comunque sia, la boxe insegna cose che possono soltanto fare del bene». “Bazooka” ha già lavorato con i giovani quando la palestra era a Maracalagonis: «Adesso penso a Quartu, anche se avere un centro dedicato a uno scopo sociale come questo è un obiettivo per il futuro. Che allenatore sono? Severo, mi ispiro a Nino Fracasso che è stato mio tecnico in Nazionale Mi ha trasmesso valori che nello sport sono importanti e aveva ragione. Credo che, apprendendoli, molti giovani oggi potrebbero avere dei vantaggi». Con lui ci sarà il papà Sandro (ex pugile) e Giuseppe Frau, che lo ha seguito all’angolo negli ultimi anni. Il progetto di Abis è già partito.