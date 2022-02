Sul porto piovono tre milioni di euro 

Tre milioni e settecentomila euro, basi progettuali e soprattutto finanziarie per due fondamentali interventi, riguardanti il porto di Cala Gonone e il canale tombato di corso Umberto a Dorgali. Ne hanno parlato ieri a Cala Gonone l’assessore regionale ai lavori pubblici Aldo Salaris, il direttore generale Piero Teodosio Dau, la consigliera regionale Elena Fancello, la sindaca Angela Testone, la vicesindaca Antonietta Fancello e l’assessore comunale ai lavori pubblici Gianmaria Ruiu, mentre per la Capitaneria erano presenti il direttore marittimo capitano di vascello Giovanni Canu, il capitano di fregata Paolo Bianca e il tenente di vascello Isotta Gattorna.

L’annuncio

«Dorgali e Cala Gonone saranno destinatari di stanziamenti regionali per 3,7 milioni di euro, per interventi sul Porto e per la messa in sicurezza del canale tombato di Corso Umberto. - ha commentato la consigliera regionale Elena Fancello- Un importante risultato per la nostra comunità, che arriva grazie al lavoro sinergico delle istituzioni: come consigliera regionale ho riscontrato grande attenzione da parte dell’assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris, così come ritengo degna di nota la fattiva collaborazione fra l’opposizione da me guidata in consiglio comunale e la maggioranza della sindaca Angela Testone».

Le opere previste

Il porto di Cala Gonone, per il quale erano in itinere alcuni progetti di adeguamento e messa in sicurezza, rientra nel Piano della portualità e fa parte delle infrastrutture oggetto di importanti interventi per un finanziamento in corso di 3 milioni di euro. Altro importante intervento riguarda il canale tombato che percorre la via principale di Dorgali e che ora sarà messo in sicurezza: per quest’opera di carattere idraulico era già stato previsto un finanziamento di 300mila euro per la progettazione e altri 3 milioni sono in arrivo dal Ministero. «Si tratta di due importanti interventi che hanno l’obiettivo di potenziare e modernizzare le infrastrutture e che consideriamo necessari in un’ottica di sviluppo del territorio», ha detto l’assessore Aldo Salaris, che ha rimarcato l’attenzione della Regione per Dorgali e Cala Gonone, considerati strategici dal punto di vista naturalistico e turistico. Soddisfazione espressa anche dagli amministratori di Dorgali: «Verranno ricostruiti anche i locali della Capitaneria - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Gianmaria Ruiu- che diventeranno all’avanguardia dal punto di vista funzionale ed energetico».