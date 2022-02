sul podio con jacobs 

Nessun timore reverenziale, caparbietà spiccata, condizione solida: Antonio Moro regala uno splendido bronzo sui 6o alla Sardegna, ieri nella giornata conclusiva dei Tricolori Assoluti Indoor ad Ancona, in una gara vinta dal campione olimpico dei 100 Marcell Jacobs con 6”55, ritagliandosi un ruolo da protagonista in una finale di caratura.

I velocisti

Una prova di spessore quella dell’alfiere della Delogu Nuoro, che ha conquistato la sua prima medaglia a un campionato italiano assoluto, dimostrando uno stato di forma importante che gli ha permesso di essere competitivo nell’appuntamento principale della stagione invernale: corsia 6 per l’allievo di Gianni Puggioni, pettorale 58, accanto a lui il titanico Jacobs. Attorno agli atleti regna il silenzio, ognuno ha qualcosa da dimostrare, una partenza falsa (Zlatan) accentua la tensione. Moro parte bene, si distende passo dopo passo, rinvenendo soprattutto nella seconda parte facendo suo il terzo gradino del podio con il crono di 6”70. «Siamo soddisfatti, il livello era molto alto», il commento del suo tecnico Puggioni. «Antonio ha dimostrato carattere, senza mai perdere la concentrazione. Ora lavoriamo in vista delle outdoor». Nella stessa gara, tra le donne, Dalia Kaddari (Fiamme Oro) è ottava con 7”44 in una finale storica con il nuovo primato italiano di Zaynab Dosso con 7”16. Una prova in linea con le aspettative per l’allieva di Fabrizio Fanni, importante tappa di avvicinamento verso gli obiettivi all’aperto.

Personale nel lungo

Ottimi risultati sono giunti anche dagli altri atleti sardi impegnati nella manifestazione: il nuorese Elias Sagheddu (Sisport) ha colto il quarto posto nel lungo con il nuovo personale di 7,58, siglato al terzo tentativo, migliorando il precedente primato personale di 7,54 risalente al 2020. Una prestazione che lascia ben sperare in vista delle competizioni all’aperto.