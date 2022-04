Sul più bello c’è anche Rog 

Marko Rog va veloce, perché di tempo ne ha già perso parecchio. Ben 466 giorni da quel maledetto 23 dicembre 2020, stadio Olimpico di Roma, quando il crociato è saltato per un normale movimento di gioco, trascinandolo in un tunnel lunghissimo. Riabilitazione, rientro e nuovo crac dello stesso legamento, col conseguente bis di tutto il percorso già affrontato. E quella rabbia e determinazione che il croato ha riversato in campo domenica alla Dacia Arena. Appunto 466 giorni dopo l'ultima volta, a Roma. Rog va veloce e non vuole più fermarsi, perché quel tempo perso deve recuperarlo. A Udine ha preso confidenza col campo e sabato con la Juventus sogna già una maglia da titolare.

La corsa di Marko

A inizio ripresa, Rog ha fatto partire gli esercizi di riscaldamento, con l'occhio fisso al campo e il cuore che gli scoppiava in petto. Anche se lo sguardo glaciale non tradisce mai emozione. Una volta in campo è stato come se nulla fosse successo in questi 15 mesi di assenza. Il croato con la 6 sulla schiena è andato a cercare il pallone con rabbia e senza paura, alla Rog. In quei 25 minuti non si è fermato un attimo, presente in ogni zona del campo, a provare a dare un senso a quel Cagliari sconclusionato che un senso, a un certo punto della gara, non aveva. Ma la partita il senso lo aveva per Rog, che ha finalmente vissuto la sua rinascita calcistica, senza risparmiarsi. In quei 25 minuti di gioco, è diventato il giocatore rossoblù con la velocità media di corsa più alta (10,96 chilometri orari) e tra i cinque con il miglior sprint (31,32 chilometri orari), gettandosi nella mischia anche quando l'unico obiettivo era diventato evitare una disfatta ancora più umiliante. Ma dopo un'assenza così lunga, Rog ha dato tutto e i dati della Lega parlano di 2 falli subiti, giusto per far capire al ginocchio che ora si fa sul serio, 18 passaggi (11 in avanti) senza un errore e anche una palla recuperata.

Testa alla Juventus

Se quella di Udine doveva essere una prova, Rog l'ha superata. Per la gioia di Mazzarri, che sul croato punta deciso. «Lo conoscevo già prima che arrivasse al Cagliari, mi piaceva e l'ho visto bene negli allenamenti, deciso». Proprio come piace al tecnico, che ora studia il suo inserimento immediato nella formazione titolare. Perché un Cagliari reduce da quattro sconfitte di fila e con le gambe che tremano a un passo dal baratro ha bisogno di Rog, anche se il giocatore è ben lontano dalla migliore condizione. Ma le botte ricevute (e rese) a Udine hanno fatto capire che l'ex Napoli è pronto per questo finale di fuoco. Con la Juve tornerà a disposizione Marin, ma mancherà lo squalificato Grassi. E in un centrocampo tutto da assemblare, Rog vuole tornare a essere un centro di gravità permanente, mettendo la sua qualità e quantità a disposizione della causa. Sabato punta a giocare, da protagonista, la sua cinquantesima partita con la maglia rossoblù, cui ha consegnato, fin qui, 2 gol, un assist e molto più di quello che possono dare i freddi numeri. Rog non ha più tempo da perdere e vuole riprendersi quello che ha perso. E il Cagliari ha maledettamente bisogno di lui.