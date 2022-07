«Sul palcoscenico preparo cocktail» Pilar Perez va in scena a Villasimius 

«A me piace molto cucinare. In "Racconti di Zafferano”, uno dei miei ultimi spettacoli, cucino la paella per cento persone e alla fine tutti la possono degustare. Si è dimostrato un successo e allora ho voluto dar vita ad un secondo episodio che nasce, appunto, dalla mia passione per i cocktail».

Laurea in Filologia ispanica, diplomata alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, nel 1996 ha fondato assieme a Serena Sinigaglia l’Atir, compagnia internazionale con la quale ha portato sul palco rappresentazioni teatrali del calibro di Romeo e Giulietta, Le baccanti, Where is the wonderful life, Rosa la rossa, Donne in parlamento e Buonanotte Desdemona.

È nato prima l’alcol o la scrittura? Nessun dubbio: l’alcol. Il come e il perché lo spiega molto bene Maria Pilar Pérez Aspa nel suo spettacolo “Un ultimo giro”, secondo appuntamento del Festival della Marina di Villasimius (L’Unione Sarda è media partner) domani, domenica 10 luglio.

Uno spettacolo curioso e divertente durante il quale Pilar Perez, attrice teatrale originaria di Saragozza, racconta la storia della nascita dei cocktail cimentandosi nella preparazione e invitando il pubblico – al termine dello spettacolo – a fare altrettanto.

Laurea in Filologia ispanica, diplomata alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, nel 1996 ha fondato assieme a Serena Sinigaglia l’Atir, compagnia internazionale con la quale ha portato sul palco rappresentazioni teatrali del calibro di Romeo e Giulietta, Le baccanti, Where is the wonderful life, Rosa la rossa, Donne in parlamento e Buonanotte Desdemona.

Adesso è il turno dei cocktail. Da dove nasce questa idea?

«A me piace molto cucinare. In "Racconti di Zafferano”, uno dei miei ultimi spettacoli, cucino la paella per cento persone e alla fine tutti la possono degustare. Si è dimostrato un successo e allora ho voluto dar vita ad un secondo episodio che nasce, appunto, dalla mia passione per i cocktail».

Che tipo di spettacolo sarà?

«La storia dei cocktail è anche un po’ la storia del genere umano. Racconterò come e quando sono nati, dalla primissima taverna, 2.500 anni prima di Cristo, sino al bere in Europa e in America. Sarà uno spettacolo con dei testi di importanti scrittori che erano anche dei buoni bevitori ma che vuol mantenere la sua parte di leggerezza e di intrattenimento. Molto adatto ad una serata estiva».

Nel mentre preparerà lei stessa i cocktail?

«Esatto, anche se a Villasimius mi farò aiutare da un barman. Prepareremo cinque cocktail, i più classici. Mi riferisco al Martini cocktail, Daiquiri, Margarita, Negroni e Gin Tonic. Il pubblico potrà assaggiarli e provare anche a prepararli».

Ritorna per la seconda volta al festival della Marina di Villasimius. Che pubblico ha trovato lo scorso anno?

«Generoso, come lo sono tutti i sardi. Mi hanno accolto senza diffidenza, sono stata benissimo. Sono anche riuscita a trascorrere due giorni per visitare Villasimius e il suo mare. Stavolta non riuscirò a trattenermi, lunedì devo riprendere un volo per Milano».

Non ha mai pensato di ritornare in vacanza?

«Sarebbe pericoloso. Se supero i tre giorni poi, forse, non vorrei più andare via dalla Sardegna. Però per lavoro la sto girando molto. Ecco, la sto gustando a piccoli sorsi, giusto per stare in tema col mio ultimo spettacolo. Il prossimo sabato, ad esempio, sarò al teatro di Nora. E tutto questo è altrettanto meraviglioso».

Si sente un po’ sarda fuori dalla Sardegna?

«Quando mi sentono parlare nel nord Italia dove vivo e lavoro ogni tanto, visto il mio accento spagnolo, mi chiedono: “Ma sei sarda?”. È qualcosa che mi fa un enorme piacere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata