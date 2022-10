Suini, scritte contro gli abbattimenti 

Un attacco a 360 gradi nei confronti della strategia messa in atto dalle istituzioni competenti in materia di lotta alla peste suina, con tanto di rivendicazione dell’importanza storica e culturale dell’allevamento allo stato brado per i suini di razza sarda: «Qui, seppellita insieme alle centinaia di maiali, sta morendo una delle tradizioni endemiche, e più radicate, della cultura dei sardi, che i veterinari dell’Asl, congiuntamente con gli “eccellenti” politici, opportunisti, regionali, hanno insensatamente stabilito di cancellare».

Non si placano le polemiche scatenate a Baunei e dintorni dall’intervento dell’Unità di progetto di eradicazione della peste suina che mercoledì scorso ha portato all’abbattimento di 127 maiali nell’altopiano di Golgo. Dopo la presa di posizione dell’Associazione commercianti, che ha inviato una lettera di protesta al presidente della Regione Cristian Solinas per la chiusura degli accessi all’altopiano costringendo tanti turisti a rinunciare all’escursione a Cala Goloritzè, e le contestuali lamentele del sindaco di Baunei Stefano Monni per quanto accaduto, ieri è apparso un cartello di protesta nello spiazzo dove sono state seppellite le carcasse degli animali abbattuti.

Un attacco a 360 gradi nei confronti della strategia messa in atto dalle istituzioni competenti in materia di lotta alla peste suina, con tanto di rivendicazione dell’importanza storica e culturale dell’allevamento allo stato brado per i suini di razza sarda: «Qui, seppellita insieme alle centinaia di maiali, sta morendo una delle tradizioni endemiche, e più radicate, della cultura dei sardi, che i veterinari dell’Asl, congiuntamente con gli “eccellenti” politici, opportunisti, regionali, hanno insensatamente stabilito di cancellare».

Nel mirino

Oggetto delle invettive dell’anonimo estensore del documento sono tutte le classi dirigenti succedutesi negli anni alla guida della Regione senza mai modificare l’atteggiamento repressivo verso l’allevamento brado: «Evidentemente, dato l’accanimento mostrato, l’annientamento dei maiali che storicamente popolano le nostre montagne rappresenta una priorità: di fronte all’elenco di (vere) problematiche di natura economica, sociale, sanitaria che si potrebbero elencare – si legge nel cartello – e in sfregio al problema della Sanità, osserviamo passivamente lo sperpero sconsiderato di risorse economiche (le tasse dei contribuenti)».

La storia

In chiusura anche un accenno alla millenaria storia ogliastrina: «Di fatto è di primaria importanza la cancellazione di una tradizione, il pascolo brado, che ha contribuito a distinguere questi territori per la longevità degli abitanti. Di fatto, da sardi, da ogliastrini, assistiamo all’annientamento di una eredità millenaria, fonte di sostentamento per chi ci ha preceduto, che non siamo stati capaci di preservare o gestire in maniera più adeguata. Vergogna!».

