Suini, Regione sconfitta al Tar 

Fondi per il benessere dei suini: accolto il ricorso dell’allevatore Sisinnio Piras, titolare dell’omonima azienda agricola di Villacidro ed ex consigliere regionale. Si chiude con la sentenza del Tar di Cagliari la querelle per l’assegnazione dei contributi previsti dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2019. Per i giudici amministrativi dopo tre anni dalla domanda avanzata dall’interessato «sussiste tuttora il silenzio e l’inerzia della Regione». Dunque «la condanna a provvedere entro trenta giorni all’adozione degli atti di propria competenza» e in caso «di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta che vi provveda».

La vicenda

Una storia complicata, quella dei fondi per il “Benessere degli animali”, in particolare la mancata risposta da parte delle agenzie per le erogazioni in agricoltura (Agea) e per la gestione (Argea) alla richiesta di Piras, destinatario degli aiuti previsti dalla Politica agricola comunitaria per sostenere l’attività di allevamento di maiali. A maggio del 2019, Piras presentò la domanda unica di pagamento, Agea avrebbe dovuto concludere il procedimento entro giugno dell’anno successivo. Non avendo alcun riscontro in merito all’accoglimento, né in positivo né in negativo, tramite gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, si è rivolto al Tar. Si sono costituite in giudizio Agea ed Argea, sostenendo «l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto».

La sentenza

La parola fine alla vicenda ora è arrivata, con la sentenza del Tar del 29 febbraio che accoglie il ricorso e «condanna le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di competenza, a provvedere in ordine alla domanda di pagamento avanzata dall’allevatore e concludere il procedimento in questione», con riserva «di nomina del commissario ad acta nel caso dovesse perdurare l’inerzia». Inoltre il Tar ha ribadito che «a fronte di una legittima domanda del cittadino, l’amministrazione ha senz’altro il dovere di pronunciarsi e di definire la richiesta». A sostegno della decisione di condanna ha ricordato che «l’attività di verifica e controllo effettuata sulla domanda di Piras di sostegno-pagamento si è conclusa con esito positivo» e che «la comunicazione di Argea Sardegna del 10 settembre 2021 costituisce un semplice atto interlocutorio e pertanto non definisce la domanda di pagamento».