Suini ammassati e morti nel Tir 

Oltre ottocento maialini trasportati senza assicurare loro un minimo di comfort. Il Tir, che arrivava dal Belgio diretto in un mattatoio del Cagliaritano, è stato bloccato per un controllo dalla Polizia stradale di Oristano. Sulla Carlo Felice, all’altezza di Bauladu. Alcuni capi sono stati, inoltre, trovati morti, probabilmente proprio a causa delle condizioni in cui erano stati trasportati. Gli agenti hanno sanzionato il conducente con 3.500 euro e sono, inoltre, in corso ulteriori accertamenti sulla filiera del trasporto.

Il controllo

Tutto è accaduto due giorni fa, quando una pattuglia della Polstrada oristanese era impegnata in un servizio di controllo mirato, in particolare, a verificare appunto il trasporto di animali che in questo periodo è frequente, in vista delle festività natalizie. Il Tir in arrivo dal Belgio è stato, così, controllato con i veterinari dell’Ufficio comunitario adempimenti della Asl. Da un semplice esame, sono subito emerse varie irregolarità sulla modalità di trasporto degli animali. Dall’analisi della documentazione, poi, è venuto fuori che non erano stati rispettati i tempi massimi di durata del viaggio: cioè che fossero o superate 24 ore, trascorse le quali gli animali trasportati avrebbero dovuto essere scaricati e fatti riposare presso una stalla di sosta previste dal Regolamento comunitario. Un modo per garantire il benessere degli animali.

Le irregolarità

Sono state, inoltre, rilevate varie altre irregolarità documentali. Dopo un primo sommario controllo operato in ambito stradale, considerato il livello di affaticamento degli animali e anche le difficoltà logistiche di poter portare a termine un controllo adeguato, i poliziotti e il personale veterinario consentivano la prosecuzione del viaggio fino al mattatoio di destinazione. A seguito del più approfondito controllo quindi, è stato accertato che svariati piccoli suini purtroppo erano morti durante il trasporto. Per le violazioni riscontrate sono state comminate sanzioni per oltre 3.500,00 € e sono in corso ulteriori accertamenti sulla filiera del trasporto. «Questo tipo di controlli» ha spiegato il comandante della Polstrada di Oristano Piredda, «vengono intensificati in considerazione dell’aumento del trasporto di animali vivi in prossimità delle festività natalizie anche con finalità di tutela della salute pubblica.