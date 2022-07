«Suini, a dicembre stop all’embargo» 

Sì, le voci da Sassari si sono sparse in tutta l’Isola scatenando la soddisfazione bipartisan della politica regionale, ma anche le aspettative degli allevatori, contenti per l'imminente svolta, ma prudenti per il traguardo ancora non ufficialmente tagliato.

L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa: «L'embargo sulle esportazioni di carni suine sarde finirà a dicembre». Il presidente della Regione Christian Solinas non ha nascosto la soddisfazione nel confermare le rassicurazioni avute ieri dal sottosegretario al ministero della Salute Costa, in visita ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari. «Bruxelles, dopo tanti anni, voterà per adottare il provvedimento di revisione delle restrizioni», ha aggiunto il governatore facendo di conseguenza scattare il conto alla rovescia per gli allevatori sardi che potranno quindi riprendere la vendita delle carni oltre i confini regionali.

L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa: «L'embargo sulle esportazioni di carni suine sarde finirà a dicembre». Il presidente della Regione Christian Solinas non ha nascosto la soddisfazione nel confermare le rassicurazioni avute ieri dal sottosegretario al ministero della Salute Costa, in visita ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari. «Bruxelles, dopo tanti anni, voterà per adottare il provvedimento di revisione delle restrizioni», ha aggiunto il governatore facendo di conseguenza scattare il conto alla rovescia per gli allevatori sardi che potranno quindi riprendere la vendita delle carni oltre i confini regionali.

Sì, le voci da Sassari si sono sparse in tutta l’Isola scatenando la soddisfazione bipartisan della politica regionale, ma anche le aspettative degli allevatori, contenti per l'imminente svolta, ma prudenti per il traguardo ancora non ufficialmente tagliato.

Obiettivi

«Siamo a un passo da un risultato storico – ha ribadito Solinas –, frutto di un indispensabile lavoro di squadra su cui abbiamo sempre puntato».

La politica sarda è unanime nel festeggiare «La notizia della fine dell'embargo sulle carni suine è una vittoria dei tanti allevatori che hanno affrontato questi anni con fatica e sacrifici. Un grazie va a loro, all'unità di progetto, ma anche al sottosegretario della Salute Costa che ha tenuto fede all'impegno preso con noi di Fratelli d'Italia», ha ricordato Salvatore Deidda, deputato di FdI.

Daniele Secondo Cocco, consigliere regionale di Liberi e Uguali Sardigna, sottolinea: «È una vittoria storica che, per onestà intellettuale, è da attribuire totalmente e unicamente al grande lavoro dell’Unità di progetto istituita nella passata legislatura da Francesco Pigliaru e l'ex assessore della Sanità Luigi Arru».

Reazioni

Pietro Tandeddu, direttore regionale di Copagri, preferisce la via della prudenza. «Prima di festeggiare attenderei la decisione ufficiale. L’Europa in questi mesi ci chiederà infatti nuove conferme sul piano di eradicazione. Non dobbiamo quindi abbassare la guardia e vanificare gli enormi progressi fatti negli ultimi anni».

Paolo Mele, numero uno della Confagricoltura in Sardegna, parla di «risultato storico che libera le campagne sarde da una maledizione giunta nel 1978 e causa di centinaia di milioni di euro di perdite. La svolta però è giunta nel 2014 con l’Unità di Progetto: uno strumento di intervento rapido, innovativo ed efficace. La vera differenza rispetto al passato, che ha permesso di premiare gli allevatori virtuosi e di riaccompagnare verso la legalità chi ne era fuori».

Anche Coldiretti ha già fatto partire il countdown: «In oltre 40 anni di peste suina la Sardegna non ha mai esportato il virus – ha ricordato il presidente regionale Battista Cualbu – e negli ultimi anni, a cavallo delle ultime due legislature, ha portato avanti un lavoro serio e un metodo che ha portato alla sconfitta, o comunque, al controllo della peste suina». «Un plauso va sicuramente ai tanti allevatori che seppur in condizioni difficili hanno creduto in questo settore – ha concluso il direttore Luca Saba - e, anche nei momenti più difficili, hanno rappresentato un modello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata