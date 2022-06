Suicida in ospedale, due medici indagati 

C’è una svolta nell’inchiesta sulla morte dell’impresario 58enne suicidatosi un mese fa nel reparto di Psichiatria del Santissima Trinità utilizzando una cinghia di una tapparella della stanza di degenza: due medici sono indagati per omicidio colposo. Uno è già stato sentito dal pm Marco Cocco, l’altro lo sarà questa settimana. C’è da accertare il comportamento del personale sanitario tra il ricovero e il decesso e capire se ci possano essere delle responsabilità in una tragedia che per i familiari dell’uomo si sarebbe potuta evitare. Proprio per questo, tramite l’avvocato Ivan Sanna, avevano presentato un esposto facendo scattare le indagini che ora hanno portato all’iscrizione sul registro degli indagati dei due medici del reparto di Psichiatria.

La ricostruzione

Il medico, difeso dall’avvocato Massimo Ledda, già sentito dal pm titolare dell’inchiesta si è avvalso della facoltà di non rispondere e probabilmente anche il collega (assistito da Luigi Porcella) farà la stessa cosa nell’interrogatorio fissato per domani ma che potrebbe slittare di qualche giorno. L’obiettivo degli inquirenti è quello di verificare in quali condizioni cliniche e ambientali l’imprenditore si sia trovato dal momento dell’ingresso in ospedale al decesso. Subito dopo la tragedia, gli agenti della Polizia hanno sequestrato le cartelle cliniche e i documenti necessari per far luce su quanto accaduto. Inoltre è stata disposta l’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis per accertare le cause della morte, l’orario, l’eventuale presenza di segni traumatici sul paziente, l’ipotetica assunzione di farmaci adeguati.

Allarme inascoltato

L’uomo si è tolto la vita dopo la colazione utilizzando la cinghia di una tapparella della stanza di degenza. La moglie, secondo cui «non è accettabile che la morte possa essere avvenuta proprio all’interno della struttura sanitaria preposta alla salvaguardia dei pazienti psichiatrici, alla quale ci si era pienamente affidati per evitare il protrarsi di gesti estremi», lo ha trovato a letto con indosso maglietta e pigiama. Per togliersi la vita il 58enne aveva utilizzato la cinghia di una tapparella della stanza di degenza. La stessa fune improvvisata alla quale, la sera prima della disgrazia, la moglie della vittima aveva chiesto di fare particolarmente attenzione, vista la «ossessiva» volontà del marito di farla finita. L’allarme pare non aver avuto seguito. Perché? E come è stato possibile che nessuno abbia tenuto sotto stretto controllo un paziente a rischio?