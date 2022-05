Suicida in ospedale: aperta un’inchiesta 

Togliersi la vita a 58 anni in un luogo che dovrebbe proteggere gli ospiti (un ospedale) utilizzando come strumento di morte la cinghia di una tapparella della stanza di degenza. La stessa fune improvvisata alla quale, la sera prima della disgrazia, la moglie della vittima aveva chiesto di fare particolarmente attenzione, vista la «ossessiva» volontà del marito di farla finita. L’allarme pare non aver avuto seguito. Perché? E come è stato possibile che nessuno abbia tenuto sotto stretto controllo un paziente a rischio?

La denuncia

Sono alcune delle domande cui cerca di rispondere l’indagine aperta dal pubblico ministero Marco Cocco su quanto accaduto domenica mattina nel reparto di Psichiatria del Santissima Trinità. Omicidio colposo contro ignoti l’ipotesi di reato, utile a disporre l’autopsia (l’incarico sarà affidato oggi al medico legale Roberto Demontis) e far eseguire le analisi necessarie a svelare le esatte cause della morte, l’orario, l’eventuale presenza di «segni traumatici» e l’assunzione di farmaci «adeguati alle condizioni» dell’uomo. Con la possibilità si verifichi anche il comportamento del personale sanitario tra il ricovero e il decesso. Iniziativa che arriva dopo un esame esterno della salma poche ore dopo la morte (era emersa la certezza del suicidio) e in seguito all’esposto-denuncia presentato ieri in Procura dall’avvocato Ivan Sanna: pagine in cui la moglie della vittima definisce «non accettabile che la morte possa essere avvenuta proprio all’interno della struttura sanitaria preposta alla salvaguardia dei pazienti psichiatrici, alla quale ci si era pienamente affidati per evitare il protrarsi di gesti estremi», così come che in un simile presidio «possano essere lasciati elementi anche solo potenzialmente lesivi per i soggetti deboli», cioè quella cinghia la cui presenza «era stata fatta specificamente notare al medico dell’accoglienza al momento dell’ospedalizzazione».

La ricostruzione

In base alla ricostruzione della famiglia, il corpo senza vita del 58enne (titolare di un’impresa edile, sei operai e vari cantieri aperti) era stato trovato dopo l’8 mattina dopo la colazione da un’addetta alle pulizie. L’uomo, ricoverato dalla sera prima, riordinata la stanza e rifatto il letto aveva chiesto di essere lasciato solo e in quel frangente avrebbe deciso di agire. Qualcuno, scoperto quanto accaduto, aveva mandato in giardino tutti i pazienti e cercato di contattare per due volte la moglie della vittima (alle 10,54 e alle 11,17) che però alle 9,48 era già stata messa in allarme da una conoscente presente in ospedale ed era subito corsa verso Is Mirrionis. Lì la scoperta. Il marito era a letto, con indosso una maglietta e il pigiama. Una delle figlie, infermiera professionale, aveva notato alcuni dettagli tra cui «la mancanza, nella stanza, del carrello delle emergenze» e «di segni» che lasciassero pensare a una «qualche manovra di soccorso respiratorio e cardio circolatorio». Da qui la richiesta di far eseguire l’autopsia, «valutare tempi e comportamenti del personale del reparto» anche riguardo a «vigilanza e soccorso», verificare «la situazione della stanza» e «sequestrare la documentazione clinica e i filmati delle telecamere di sicurezza anche per verificare l’effettività della rete di protezione esistente a tutela dei pazienti psichiatrici, tanto più di quelli con conclamate volontà suicidarie».