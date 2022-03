Sui voli dell’estate l’ombra della guerra 

Trentasette destinazioni in 17 paesi. È praticamente pronto il piano dei voli dell’aeroporto di Alghero per l’imminente stagione turistica. Il network non è ancora ufficiale, ma è già stato illustrato agli operatori del settore. Tra le novità spicca il secondo collegamento con la Germania su Norimberga, mentre purtroppo sparirà dal 25 marzo la linea su Lisbona.

Ryanair si conferma il vettore principale dello scalo di Fertilia con 23 rotte di cui 13 internazionali. In Europa con la low cost irlandese si volerà su Barcellona e Madrid, Bruxelles, Bordeaux e Marsiglia, Budapest, Memmingen e Norimberga, Londra, Dublino e Cork, Katowice e Bratislava. Scomparirà a fine mese il volo diretto con la capitale portoghese, una brutta sorpresa dovuta, probabilmente, alla difficoltà di Ryanair di mantenere gli slot nell’aeroporto Portela, terminal dal quale ha tagliato decine di collegamenti.

La preoccupazione

Il piano di voli è dunque ormai completo, ma la situazione internazionale non fa ben sperare sull’imminente stagione turistica. «C’è troppa incertezza dopo il Covid», spiega Ilenia Piccone, agente di viaggi. «Adesso, con la guerra in Ucraina, molti mercati turistici verranno a mancare. Oltre ai russi, anche i viaggiatori dalle vicine Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, per esempio. Molti italiani hanno paura a programmare una vacanza in questo contesto difficile, quando ci sono altre priorità a cui dover far fronte».

Gli albergatori, in realtà, stanno faticando a riempire le camere con i turisti fai-da-te. «C’è un fortissimo rallentamento delle prenotazioni da due settimane a questa parte», conferma Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi. «Ma pensiamo che possa essere esclusivamente un fattore psicologico e riguarda la clientela individuale. I tour operator invece stanno continuando a lavorare per portare flussi su Alghero, come e più del 2019».