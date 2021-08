Sui ristori l’accordo alla fine non si trova Rinvio a settembre 

Si torna in Aula oggi alle 10.30, e non per stanziare i fondi annunciati per far fronte ai danni causati dai roghi di luglio, che potrebbero dunque slittare al mese prossimo. All’ordine del giorno c’è invece l’assestamento di bilancio per l’esercizio 2021, approvato ieri pomeriggio in terza commissione. È il provvedimento che sbloccherà le risorse della variazione da oltre 150 milioni contenuta nella legge omnibus che nemmeno è arrivata in commissione. Ci sono anche i venti milioni per i territori colpiti dagli incendi che – a questo punto, è quasi certo – seguiranno l’iter della variazione. Se ne riparla a settembre.

«Non c’è fretta»

L’unica strada per portare a casa la norma prima di Ferragosto sarebbe lo scorporo dalla omnibus. La minoranza, su questo è stata chiara: sì alla procedura d’urgenza solo se si tratta di aiutare le popolazioni dell’Oristanese, non per tutti i 33 articoli della legge che prevede risorse anche per le categorie di lavoratori colpite dalla crisi pandemica e che sinora non hanno avuto nulla, per ristorare il sistema sanitario e quello aeroportuale per le perdite subite a causa del Covid. Il centrodestra è però contrario allo scorporo. Non c’è tutta questa fretta, ha spiegato un autorevole esponente della maggioranza, perché «ancora devono essere fatte le perimetrazioni e la stima dei danni a beni pubblici e privati: anche se li stanziassimo ora, i soldi non arriverebbero subito a destinazione». Resta però la questione simbolica, il segnale positivo da dare ai territori devastati. E, mentre si chiedono al Governo tempi rapidi di intervento, il presidente della Regione Solinas potrebbe convincersi dell’opportunità di dare il buon esempio promuovendo una leggina ad hoc prima di venerdì. In questo caso avrebbe il sicuro appoggio delle opposizioni.

Omnibus a settembre

Quanto alla legge omnibus, la maggioranza sta ancora lavorando su una serie di correzioni. L’ultima versione del testo ha 33 articoli. Oltre a definire meglio la destinazione dei venti milioni per i roghi, di nuovo ci sono settecentomila euro per i gestori delle discoteche che non hanno lavorato nel periodo Covid. La norma interessa circa 45 locali, ognuno dei quali avrà diritto a circa quindicimila euro. Si punta a far approdare il testo in commissione subito dopo la pausa di Ferragosto, quindi già il 17 o il 18. A quel punto le opposizioni chiederanno i dieci giorni concessi dal regolamento per la relazione di minoranza e il provvedimento dovrebbe essere pronto per l’Aula alla fine del mese o ai primi di settembre.

Correzioni

Ora che l’urgenza di dare il via libera è in qualche modo rientrata, per tutta questa settimana ci sarà il tempo di modificare e arricchire ulteriormente la omnibus, anche nella parte sulle norme non finanziarie che comprende già le modifiche alla riforma della sanità necessarie, e concordate con il Governo, per evitare l’impugnazione della legge approvata l’11 settembre 2020. Anche la seconda versione del testo della omnibus, come la prima, non contiene alcun riferimento all’annunciato ripristino dei Cda negli enti. Le disposizioni sono state tenute fuori per evitare i tempi lunghi dell’inevitabile ostruzionismo delle opposizioni. Ma questa ragione è venuta meno, e nulla impedisce di inserirle adesso.

