Sui monti il calcio rinasce solidale 

Sul nome da dare al nuovo gruppo non ci sono grandi misteri o incertezze. «Abbiamo deciso di chiamarci Gennarcu In Cima – dice ancora Concu – perché queste due parole racchiudono sia il nome della località dove sorge il campo sportivo sia quello dove si trova la comunità». I preparativi sono in corso, ci si allenerà due volte alla settimana e dieci giorni prima dell’inizio del campionato si terrà una full immersion.

Il team di calciatori sarà iscritto a un torneo amatoriale ogliastrino. Concu ha militato nel Lanusei, nel Seui e nell’Ussassai, il pallone è la sua passione. E la sua idea votata all’inclusione coinvolgerà una ventina di ragazzi e uomini dai 16 ai 45 anni. «Abbiamo tutti instaurato un ottimo rapporto con i giovani di Antes e la mia proposta è piaciuta non solo ai miei paesani ma anche a chi lavora nella struttura. Facciamo qualcosa per il sociale ma anche per i giovani che abitano qui». Il gioco del calcio unisce. «Anni fa quando c’erano le partite in paese – spiega – il campo sportivo era frequentatissimo, questo significa che la comunità partecipa. La mancanza di una squadra in paese è evidente».

Dal 2018 a Ussassai manca una squadra di calcio. In questo 2022 post pandemia, il vuoto potrebbe essere colmato. A scendere in campo non saranno solo ussassesi, ma anche tre ospiti della comunità Antes del paese. Davide Concu, 36 anni gestisce un bar a Ussassai e incontra spesso i tre special player. «I ragazzi mi chiedevano di organizzare delle partitelle amichevoli – racconta – dalle loro richieste mi è venuta in mente l’idea di creare una squadra».

Amatori

Il nome

Si lavorerà in gruppo, ancora non sono stati stabiliti dei ruoli precisi. «In paese siamo molto uniti – sottolinea il barista – per questo motivo sono sicuro di poter contare sull’aiuto di tante persone tra cui un amico, Graziano Piras e il sindaco Chicco Usai». Si vuole giocare e stare di nuovo insieme. «Dopo le partite ci ritroveremo uniti per un rinfresco – sorride Concu – è una delle richieste che mi sono state fatte dai giocatori. C’è voglia di ricostituire una squadra, di stare insieme e di ritrovarsi».

