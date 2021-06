«Sui licenziamenti il Governo ci ascolti» 

Al via il G20 del Lavoro a guida italiana, mentre si avvicina la data del 30 giugno, prima scadenza del blocco dei licenziamenti, su cui Cgil Cisl e Uil si preparano a scendere in piazza sabato 26 giugno per sostenere la proroga almeno a fine ottobre. Sollecitando un intervento per prolungare il divieto, al Parlamento ma anche al Governo, perché i tempi del decreto Sostegni bis potrebbero non aiutare, visto che la conversione dovrebbe arrivare solo a metà luglio. Il Governo «ci ascolti», insistono i sindacati, pronti eventualmente a non mollare la presa. A poco più di una settimana dalla fine del primo blocco dei licenziamenti, i sindacati lanciano quindi ancora un appello per scongiurare l'uscita ed il rischio di una ricaduta sociale e occupazionale.

Tempi stretti

La scadenza del 30 giugno, che interessa sostanzialmente l'industria, le costruzioni e le grandi imprese dei servizi, preoccupa Cgil, Cisl e Uil per l'impatto negativo che potrebbe avere sul mercato del lavoro, dopo quasi un milione di posti persi nell'ultimo anno, ricordano.

Iniziativa

E proprio per la proroga del blocco dei licenziamenti almeno al 31 ottobre, per l'estensione degli ammortizzatori sociali, il rilancio delle politiche attive e in generale dell'occupazione a partire da donne e giovani insieme alle riforme delle pensioni e del fisco, Cgil, Cisl e Uil sabato 26 giugno proseguiranno la mobilitazione unitaria scendendo in piazza con tre manifestazioni nazionali - a Torino, Firenze e Bari - dove rispettivamente prenderanno la parola i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Slogan dell'iniziativa “Ripartiamo, insieme”. «Mi auguro che il Governo ci ascolti e riapra la discussione», anche sugli altri temi, le riforme e gli investimenti da realizzare, «coinvolgendo i sindacati: se ci ascoltano bene, se così non fosse abbiamo intenzione di proseguire la mobilitazione», avverte Landini. «Il Governo è ancora nelle condizioni di correggere il decreto Sostegni bis o di adottare un provvedimento finalizzato a scongiurare l'uscita dal blocco dei licenziamenti», sostiene Sbarra.

