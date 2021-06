Sughero, un tesoro da 20 milioni 

I numeri fanno pensare a una piccola industria: un centinaio di addetti e un volume d'affari annuo che si aggira complessivamente intorno a 20 milioni di euro.

Il lavoro

L'Iglesiente è il regno delle sugherete: supera i 10 mila ettari la superficie boschiva che da Iglesias si estende verso Domusnovas e nel versante di Fluminimaggiore-Buggerru.

Proprio questo è il periodo in cui si procede al taglio della corteccia delle querce: da maggio ad agosto, massimo fine settembre, con un intervallo di dieci anni per consentire alla pianta di rigenerarsi. «Un patrimonio immenso e di grande valore per tutto il territorio - dice Gianluigi Rubiu, la cui famiglia è proprietaria di uno degli appezzamenti più vasti - se stimiamo un valore variabile tra 80 e 150 euro a quintale possiamo ben dire che si arriva a un volume d'affari di 20 milioni annui». Iglesias è famosa anche per la qualità del prodotto, che viene tecnicamente definito “sughero bianco” e trova impiego nella produzione dei tappi di champagne più rinomato.

Querce come sinonimo di occupazione, anche se gli addetti che formano le squadre impiegate nel taglio provengono in prevalenza da altri territori: centro e nord est della Sardegna, in modo particolare. «Ci sono anche operai locali che affiancano i tagliatori - aggiunge Rubiu - ma il lavoro richiede una competenza elevata e, purtroppo, in questa parte della nostra isola non si è investito nella formazione e nella valorizzazione stessa di questa risorsa». Ciò ha limitato, se non precluso, la creazione di posti di lavoro.

Il patrimonio

Nella zona industriale ha sede un'unica impresa (la Sulcis srl dei fratelli Floris) che si occupa di estrazione, lavorazione e trasformazione. Anche loro, in questo periodo, sono impegnati nelle operazioni di taglio. Una porzione dell'immenso patrimonio boschivo è del Comune di Iglesias. Si tratta di una quarantina di ettari in località Genna Ferrata che l'amministrazione era riuscita a far fruttare per la prima volta nel 2012, seppure ricavando dalla vendita appena 15 mila euro. Una cifra risicata, a causa del tempo trascorso prima del taglio: per anni il Comune aveva tentato, invano, di vendere ma i bandi erano andati a vuoto. L'anno prossimo, trascorso il periodo di pausa decennale, si potrà fare un nuovo bando per individuare chi dovrà procedere al taglio. Ben sapendo che la risorsa ha perso valore. «Si tratta di sugherone in quanto non si è proceduto al taglio per un lunghissimo periodo», conferma Giorgia Cherchi, assessora al Patrimonio che sull'argomento ha una competenza specifica in quanto è dipendente del corpo Forestale. «Il taglio fa bene alla pianta e al bosco stesso: ecco perché è indispensabile pulirlo per farlo vivere. Nel nostro territorio abbiamo un risorsa immensa che, in effetti, non è stata valorizzata a dovere. Hanno ragione quanti sostengono che sarebbe importante avviare iniziative per la formazione: per questo mi farò carico, coinvolgendo gli altri Comuni, di promuovere l'istituzione di percorsi di specializzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

10

Mila

ettari di superficie boschiva è occupata dalle sugherete

150

Euro

al quintale è il prezzo massimo (a partire da circa 80 euro) che si può spuntare per questa preziosa risorsa naturale