Sughero bollito, imprese cotte 

Si sono riuniti a Buddusò per dire no al trattamento termico obbligatorio del sughero destinato all’esportazione. Una settantina di operatori del settore dell’estrazione, provenienti da tutta l’Isola, insieme ad una folta pattuglia di sindaci (Buddusò, Iglesias, Alà dei Sardi, Oschiri, tra gli altri) hanno chiesto al Governo di bloccare il provvedimento che impone la bollitura della materia prima. Il trattamento, previsto da un emendamento della legge nazionale di bilancio, è stato adottato per contrastare la diffusione del Coraebus undatus, il coleottero perforatore della quercia da sughero. Ma gli estrattori e gli operatori che esportano in tutto il mondo, ieri hanno detto che il trattamento tecnico imposto per legge è una iattura, un colpo durissimo al settore che movimenta ogni anni circa 120 mila quintali di materia prima. Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai: «Nel nostro territorio si percepisce la forte preoccupazione di imprenditori e lavoratori. La stagione 2022 è bloccata, si parla di centinaia di posti di lavoro, migliaia in tutta l’Isola, a rischio».

La spaccatura

Gli interventi, nell’auditorium del Comune di Buddusò, ieri sono stati particolarmente duri. Le imprese dell’export affermano che il costo aggiuntivo del trattamento termico non è sostenibile ed è stato imposto per fronteggiare un problema (i danni provocati dall’insetto Coraebus undatus) che riguarda solo una porzione minima delle sugherete sarde. Dice l’imprenditore calangianese, Andrea Tamponi: «Ci impongono questa misura senza un minimo di concertazione, di confronto. Non abbiamo nessuna possibilità di programmare per la prossima stagione. E, tra l’altro, chi ha scelto questa strada non sa neanche se in Sardegna ci sono impianti idonei per la bollitura. Noi sappiamo che chi compra il sughero sardo in Spagna o in Portogallo, effettua il trattamento secondo le sue esigenze. E mai in passato, il sughero sardo è stato contestato all’estero per la problematica del Coraebus undatus. Noi così non possiamo lavorare».

Elio Floris, operatore di Iglesias, aggiunge: «Ad oggi la mia attività è bloccata, perché non posso neanche programmare le assunzioni del personale». Ieri era percepibile la spaccatura che si sta creando tra il mondo della produzione e quello dell’estrazione. Secondo alcuni, il trattamento termico obbligatorio è una misura che serve a sostenere i sugherifici, dove dovrebbe essere effettuata (con costi a carico degli esportatori) la bollitura. Il consigliere regionale sardista Giovanni Satta: «Martedì prossimo, il problema approda in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale. Il settore attende risposte urgenti».

«Evitiamo le divisioni»