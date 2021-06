Sudan, scarcerato l’imprenditore italiano 

Khartum. Riassapora un pezzo di libertà, non ancora la fine dell'incubo, l'imprenditore italiano Marco Zennaro, da oltre due mesi detenuto in Sudan dopo essere stato accusato di truffa per la vendita di una partita di trasformatori elettrici con un mediatore locale. Dopo 70 giorni di promesse e marce indietro da parte delle autorità di Khartum, gli sforzi della diplomazia italiana sono valsi la scarcerazione del connazionale.

La Farnesina

La notizia tanto attesa dalla famiglia di Zennaro, originario del veneziano, l'ha data la Farnesina. L'imprenditore, ha annunciato il ministero degli Esteri, è stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico, già nei prossimi giorni. In sostanza, pur non trovandosi più in detenzione, il 46enne non è ancora libero. Si trova però alloggiato in albergo, in condizioni perciò imparagonabili con la cella sovraffollata del commissariato: 30 persone, nessun letto, un solo bagno e una temperatura sui 50 gradi.

Il negoziato

La scarcerazione è arrivata nel quadro di un lungo negoziato seguito dall'ambasciatore a Khartum e dal direttore generale per gli Italiani all'estero Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane. Zennaro dovrà comunque restare nel Paese africano per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. Oggi dovrebbe essere atteso da una nuova udienza in sede civile.

Durante queste settimane, l'ambasciatore italiano in Sudan Gianluigi Vassallo si è rivolto in più occasioni alle massime autorità della repubblica africana per lamentare le "inaccettabili condizioni" in cui era rinchiuso il connazionale. Negli ultimi giorni la spinta del Governo italiano si era fatta più forte. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro aveva reso noto di essersi incontrato a Roma per sollecitare nuovi interventi per la liberazione dell'imprenditore. Il governatore Luca Zaia era in contatto costante con il ministro Luigi Di Maio.

