«Subito una legge per la canapa light» 

Oltre 500 coltivatori sardi di canapa sativa si sono presentati ieri a Cagliari, davanti al palazzo del Consiglio regionale, per sollecitare una legge per lo sviluppo del comparto nell’Isola, che permetta loro di lavorare senza la paura di subire sequestri dalle forze dell’ordine, a causa dei dubbi interpretativi, legati alla legislazione attuale. «Non siamo delinquenti – dicono – e noi per primi chiediamo più controlli, per non consentire infiltrazioni di soggetti malavitosi». Al sit-in, promosso dal Movimento canapicoltori sardi, che raggruppa alcune aziende produttrici, hanno partecipato anche vari sindaci.

Circa 1.400 aziende

In base a una stima del Centro studi agricoli della Sardegna, riferita allo scorso mese di luglio e citata da Fabrizio Pilo, uno dei referenti del Movimento canapicoltori sardi, nell’Isola ci sono circa 1.300 ettari coltivati a canapa sativa e 1.400 aziende, per un fatturato presunto che si aggira sui 41 milioni di euro all’anno.

«La canapa – ha spiegato Pilo – può essere utilizzata per tanti usi leciti. Anche in bioedilizia, come isolante. I suoi semi contengono Omega 3 e Omega 6 e sono considerati un super food. Le aziende si trovano in una situazione paradossale. La canapa light è legale, ha un basso tenore di Thc e non può essere considerata uno stupefacente». Massimo Cossu, presidente dell’Associazione canapa sativa Italia, ha evidenziato che «sul mercato il fiore vale tra i 100 e i 200 euro al chilo. Nella legge nazionale 242 del 2016 sono specificate le destinazioni d’uso, ma non possiamo trattare infiorescenze e piante».

L’incontro

Ieri i capigruppo di maggioranza e opposizione (assenti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Riformatori) hanno incontrato una delegazione di canapicoltori e sindaci, annunciando che presto verrà discussa in Consiglio regionale la legge sulla coltivazione industriale, partendo dal testo unificato, frutto di due proposte del Psd’Az e del M5S, approvato dalla commissione Attività produttive, con l’astensione dell’Udc. Poi però è arrivato l’invito alla cautela dal presidente dell’assemblea, Michele Pais: «Il tema è molto complicato e necessita seri approfondimenti», bisognerà valutare ogni aspetto per arrivare a «una legge che corrisponda il più possibile alle aspettative del comparto ma anche ineccepibile dal punto di vista normativo e interpretativo. La fretta è cattiva consigliera».