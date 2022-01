«Subito le bonifiche ma l’Eni porti avanti  la riconversione» 

La sentenza non lascia alcun dubbio su chi debba pagare il conto dei danni ambientali prodotti in trent’anni di industria. Chi inquina deve bonificare. Eni, così ha deciso il Consiglio di Stato, è responsabile dell’inquinamento prodotto anche nell’area della falda acquifera dove sorge il carbondotto della centrale termoelettrica di Fiume Santo. Attorno ci sono più di mille ettari di terreni contaminati da veleni, oltre alla collina di Minciaredda e alle zone delle palte fosfatiche e delle peci, solo in parte bonificate. Segnata dalla presenza di uno dei più grandi poli petrolchimici italiani, alla città di Porto Torres resta una vasta area industriale devastata dall’inquinamento. Il presidente della Regione Christian Solinas non esita a sottolineare: «La pazienza è terminata e non è più accettabile attendere ulteriormente: l’azienda di Stato deve provvedere immediatamente al risanamento dell’area». Per il governatore «dopo le bonifiche sarà il momento di vedere realizzati i progetti di riconversione, legati alla chimica verde, in un quadro già tracciato negli accordi con Eni, e che fino ad ora sono stati disattesi».

Liberi dai veleni, ma il risanamento ambientale deve viaggiare sullo stesso binario della riconversione industriale dei terreni bonificati. I sindacati esultano per la sentenza emessa dal Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di Eni Rewind Spa, la società ambientale condannata alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale del sito contaminato di Porto Torres. È arrivato però anche il momento di sedersi attorno a un tavolo e decidere la destinazione d’uso dell’area industriale e lo sviluppo economico produttivo di una vasta zona segnata dalla crisi.

Il Consiglio di Stato

I sindacati

Parole che hanno fatto saltare dalla sedia i segretari della Cgil regionale e di Sassari Samuele Piddiu e Massimiliano Muretti. «C’è da chiedersi – affermano - se il presidente Solinas conosca i contenuti del protocollo firmato dalla Giunta Cappellacci di cui era assessore, che idea abbia di quel sito, se lo abbia mai visto, se gli sia chiaro dove si trovano gli impianti e i terreni dedicati al progetto, che già al momento della firma di quel protocollo erano stati individuati proprio perché esclusi da quelli da sottoporre a bonifica». Il piano sulla chimica verde, siglato nel maggio 2011, doveva rappresentare la svolta, il superamento della chimica tradizionale e la riconversione industriale. «Quel progetto può e deve ripartire adesso», aggiungono Piddiu e Muretti che sollecitano il presidente della Regione a pretendere la convocazione di Eni con il coinvolgimento del Governo, perché gli impegni presi vengano finalmente rispettati.

«Non perdere tempo»

La sentenza del Consiglio di Stato non sorprende il segretario generale Femca Cisl del Centro Nord Sardegna, Davide Tilocca, e il segretario regionale Femca Cisl Sardegna, Luca Velluto. «Le attività per la realizzazione dei progetti di chimica verde possono e devono proseguire parallelamente all’attività di bonifica – precisano – visto la vasta area non inquinata dove poter fare nuove attività industriali, senza dare pretesti per perdere ulteriore tempo con questa scusa». Massima attenzione sugli appalti per evitare il rischio che a rimetterci siano i lavoratori, costretti a condizioni di contratti poco favorevoli. Per il segretario generale Feneal Uil, Marco Foddai: «Fino a ora è stata realizzata solo una piccola parte delle bonifiche nei terreni in capo ad Eni, interventi parziali che lasciano scoperte ancora diverse aree compromesse».

