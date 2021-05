Subito la Fiorentina nel mirino rossoblù 

Dal Benevento alla Fiorentina, tutta una stagione in tre giorni. Il calendario arriva alla sua fase finale e il turno infrasettimanale di domani sera all'Arena (inizio ore 18.30) contro i viola di Iachini potrebbe essere per il Cagliari il match point per la salvezza.

Dubbio Lyko

La gara del “Vigorito”, accompagnata dal primo vero caldo della stagione, ha pesato parecchio su testa e fisico. Il Cagliari ieri mattina si è presentato ad Assemini per la ripresa degli allenamenti. Riflettori puntati soprattutto su Lykogiannis, che contro i giallorossi ha trovato la sua quarta rete stagionale (superato il record personale di 3 gol stabilito in Austria con lo Sturm Graz). Il greco nella ripresa è stato costretto a un cambio per un fastidio muscolare. Nulla di grave, per Lykogiannis potrebbe trattarsi di un semplice affaticamento con crampi. Ieri il giocatore, come gli altri compagni in campo domenica, si è limitato a un defaticante e le sue condizioni verranno verificate questo pomeriggio. Se Lykogiannis dovesse star meglio, Semplici potrebbe chiedere al greco di stringere i denti per poter essere presente nella gara che può chiudere la questione salvezza.

Ultimo sforzo

E contro la Fiorentina sono tanti i giocatori a cui il tecnico dovrà chiedere di tirar fuori le ultime energie rimaste. A partire da Godin, che dopo i problemi iniziali, non ha più saltato un minuto proprio dalla gara giocata all'andata contro la Fiorentina e che a Benevento ha tirato fuori tutto il suo carattere. Un ultimo grande sforzo verrà chiesto anche a Pavoletti, ancora determinante pure al “Vigorito”, Ceppitelli e Nainggolan, che convivono con stanchezza e piccoli acciacchi.

I dubbi di Semplici

A Benevento, ancora una volta, il tecnico ha trovato la mossa giusta con un cambio di formula. Non magica, ma tattica. Perché al “Vigorito” Semplici ha cambiato l'inerzia della gara con l'ingresso di Zappa al posto di Carboni e il passaggio alla difesa a quattro. Come accaduto nella ripresa della gara con la Roma e, fin dal primo minuto a Napoli, il Cagliari ha messo da parte il 3-4-1-2 per affidarsi a un 4-4-1-1, dove Joao si è sacrificato sull'esterno per poi accentrarsi e Nainggolan ha giocato a sostegno di Pavoletti. Contro il 3-5-2 della Fiorentina, i rossoblù potrebbero mettersi a specchio confermando il solito modulo, anche se esiste la tentazione di riproporre, nella partita che può decidere la stagione, la linea a quattro, con l'inserimento di Zappa a destra al posto di uno dei centrali.

I prescelti

Un dubbio che Semplici risolverà nelle prossime ore. Con la conferma della linea a tre davanti a Cragno, oltre a Ceppitelli e Godin sarà ballottaggio tra Carboni, uno dei rossoblù più in difficoltà a Benevento, e Rugani. Per il resto, sforzi supplementari saranno richiesti a Nandez e Lykogiannis sugli esterni, col greco che, in caso di forfait, potrebbe lasciare spazio ad Asamoah o a Zappa, con El Leon portato sulla zona sinistra. In mezzo, l'ormai intoccabile Deiola farebbe coppia con Marin, mentre davanti spazio al trio composto da Nainggolan, Joao Pedro e Pavoletti.

