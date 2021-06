«Subito la cittadinanza a Zaki» 

BOLOGNA. Patrick George Zaki sia "libero" e sia "cittadino italiano". Nel giorno del trentesimo compleanno del ricercatore egiziano dell'Università di Bologna, il secondo che trascorre in carcere in Egitto dove è in custodia da oltre un anno accusato di terrorismo e istigazione alla violenza, cresce il pressing sul governo di una parte del mondo politico e della società civile per concedergli la cittadinanza italiana. Tanti gli appelli in questo senso arrivati oggi, ma il Governo prende tempo.

Compleanno in cella

«Oggi Patrick Zaki compie trent'anni. In cella. Noi chiediamo al governo di applicare l'indicazione unanime del Parlamento e dargli la cittadinanza», ha twittato Enrico Letta, segretario Pd. Stessa richiesta dall'esponente dem e presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per il quale è «inaccettabile che il ricercatore sia ancora in custodia cautelare al Cairo». Per Zaki c'è anche la voce dell'Europa: «Zaki non ha fatto nulla, non ha commesso reati», scrive su Twitter David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. E aggiunge: «La sua detenzione è una vergogna per chi crede nei valori umani e nei diritti fondamentali della persona. L'Europa è la sua casa».

Iniziative

Sassoli ha detto di condividere con l'Università di Bologna «l'iniziativa per riconoscergli la cittadinanza italiana. Alma Mater è in prima fila nella mobilitazione per riportare alla libertà il suo studente». Il rettore Francesco Ubertini promette che la voce dell'ateneo continuerà a farsi sentire finché il ricercatore «ingiustamente detenuto non sarà libero». E insiste sulla necessità della cittadinanza italiana Virginio Merola, sindaco di Bologna, anche «come strumento di pressione nei confronti dell'Egitto».

Adottato

Con la speranza che Patrick il prossimo compleanno possa trascorrerlo magari a Bologna, città che lo aveva "adottato" come studente del master europeo Gemma e che la cittadinanza onoraria gliel'ha conferita a gennaio, insieme a molte altre città d'Italia. «Capisco le complicazioni diplomatiche - dice Merola, – ma, ora che il Parlamento si è pronunciato, mi aspetto che il governo rispetti le indicazioni». Gli attivisti che si battono per la liberazione di Patrick continuano a chiedere il perché della sua detenzione, rinnovata periodicamente mentre il ricercatore è in condizioni fisiche e psicologiche sempre più compromesse.

Riflettori accesi

Da Bologna, dove oggi è stata inaugurata una mostra per tenere accesi i riflettori su Zaki, Riccardo Noury di Amnesty International Italia incalza il governo italiano sulla cittadinanza: «Il 14 aprile scorso il Senato ha votato un odg sulla cittadinanza italiana. Vi risulta che il governo abbia fatto qualcosa? A me no, ed è un segnale di disinteresse». Bologna ha ricordato il compleanno di Patrick con una mostra, allestita lungo uno dei suoi portici più simbolici, dal titolo “Patrick patrimonio dell'umanità”, che ricorda anche altri prigionieri di coscienza. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio qualche settimana fa in una intervista televisiva aveva sottolineato l'urgenza di liberare Patrick ma senza "illudersi" che sia più facile farlo «aumentando la portata mediatica del caso». Intanto i deputati del Movimento 5 Stelle nella commissione Esteri chiedono di coinvolgere Europa e Nazioni unite.

