«Subito il ponte sul rio Leni» 

Per la realizzazione del ponte militare sul rio Leni (lo costruirà il Genio gustatori della Brigata Sassari) annunciato dal sindaco Gabriele Littera, c’è ora la sollecitazione degli operatori agricoli che nella parte di territorio isolata dopo la chiusura del Ponti Nou coltivano centinaia di ettari. «Di concerto col prefetto di Cagliari, fra gli interventi più immediati, è stato individuato un ponte provvisorio sul rio Leni, l’affluente del Flumini Mannu. Entro le prossime settimane avremo col Genio un sopralluogo per individuare il punto migliore in cui realizzare il ponte», ha ripetuto il primo cittadino.

Gli agricoltori

Priamo Picci, coltivatore serramannese, manifesta con fermezza le richieste del mondo agricolo. «La chiusura del Ponti Nou», dice rivolgendosi a Littera, «ci costringe a percorrere anche quindici chilometri, anche più volte al giorno, per raggiungere i nostri campi. Il lavoro state iniziando a farlo, avete individuato delle possibili soluzioni, ma noi abbiamo bisogno di tempi rapidi, ne va di mezzo l’economia serramanese». Picci, consigliere della Coldiretti di Cagliari, ha incalzato l’amministrazione serramannese. «In quella parte, ora isolata, c’è un agro di quattromila ettari: orticoltura e frutticoltura», ha continuato Picci, che senza attribuire colpe («Non ne ha nessuno», ha detto) ha suonato la sveglia. «Rimboccatevi le maniche, come facciamo noi agricoltori nel nostro lavoro. Passare dal Leni ci sta ma bisogna fare in fretta».

Le reazioni

Anche Flavio Batzella, altro coltivatore locale, ha invocato tempi rapidi. «Fate presto, occorre sistemare subito Bia Beccia Casteddu e il guado sul Leni di Su Cimentau: serve ai coltivatori che chiedono che i lavori inizino presto». Nella seduta consiliare convocata proprio per affrontare questo tema non è mancato l’apporto alla discussione della minoranza, che per altro ne aveva chiesto la convocazione. Barbara Steri (Più Serramanna) ha fatto un annuncio. «Con una rappresentanza di coltivatori abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con lo staff dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Salaris, per portare alla loro attenzione le criticità seguite alla chiusura del Ponti Nou», ha detto Steri, che avrebbe ottenuto la promessa «sul finanziamento della progettazione del ponte».

Le richieste

Ha qualcosa da dire anche Gigi Piano. «Sono passati 30 giorni dalla chiusura di Ponti Nou, stiamo aspettando interventi urgenti, ma non abbiamo visto ancora nulla. Occorre agire in maniera più celere di quanto si è fatto finora». Piano ha, comunque, aperto al porta al dialogo. «La situazione è complicata; il nostro obiettivo è di metterci a disposizione della maggioranza per trovare la soluzione». Critico, sul tema, Carlo Pahler (Serramanna Futura). «L’unica cosa certa ad oggi è che fra 10 giorni avremo i cartelli stradali nella viabilità afferente il ponte chiuso. Le aziende agricole hanno perso un terzo del fatturato, e 300 persone che vivono oltre il Fumini Mannu devono affrontare tanti disagi: serve un servizio di trasporto alternativo, un bus».

