La Polonia è stata l’unica, assieme all’Italia, a fare bottino pieno (9 punti, ma con 2 set persi) nella prima fase. Nella seconda, però, ha perso 3-1 con la Russia dopo aver concesso due set alla Bulgaria (ma rimontando da 0-2 a 3-2) e uno al Brasile. L’assenza dell’infortunato centrale e capitano Michal Gierzot (grande protagonista contro i verdeoro) non ha giovato nel match con la Russia e coach Daniel Plinski preferirebbe di certo averlo in campo domani al PalaPirastu, ma anche in sua assenza l’attacco polacco resta formidabile con l’opposto Dulski e gli altri centrali Czerwiński e Kwasigroch.

Avanti così, un passo alla volta, senza avere fretta. L’Italvolley Under 21 comincia a sentire profumo di medaglia ma non può certo rilassarsi adesso che arriva il difficile. Giulio Magalini ha chiarito che «in questi due giorni di riposo credo proprio che non riposeremo per nulla», le sue parole dopo la vittoria sul Belgio che ha chiuso la seconda fase consegnando gli azzurri alla semifinale mondiale di domani (ore 19) contro la Polonia a Cagliari. Guai a pensare oltre quell’appuntamento, difficile, difficilissimo. Guai a farsi ingolosire dalla voglia di giocare una finale con la Russia (se batterà l’Argentina) che resta tutta da conquistare, dalla smania di prenswersi la rivincita, 365 giorni dopo, della finale europea Under 20 persa con uno scarto minimo a Brno. Anche se, nel frattempo, la Russia ha aggiunto sale sulla ferita, battendo 3-0 l’Italia nella finale del Mondiale femminile Under 18, mercoledì notte in Messico.

Parola di capitano

Il capitano azzurro, Tommaso Rinaldi, trova le parole giuste: «Credo che arrivati a questo punto dopo tanti allenamenti e partite nelle gambe la differenza la farà l’approccio mentale alla gara. Noi dobbiamo partire sin da subito carichi e aggressivi e imporre il nostro gioco».

I prossimi rivali

A Carbonia

Non c’è soltanto Cagliari. A Carbonia, dove domani e domenica si gioca per i posti dal 5° all’8°, sono arrivate Bulgaria, Repubblica Ceca e soprattutto Brasile, ed è tornato il Belgio, delusione della Pool E dopo la cavalcata nella prima fase. Per gli amanti del volley è un piatto prelibato. Da non perdere.

Le semifinali di domani.

1°-4° posto (Cagliari) : Russia- Argentina (ore 16); Italia- Polonia (19).

5°-8° posto (Carbonia) : Rep. Ceca-Bulgaria (16); Brasile- Belgio (19).

9°-12° posto (Sofia) : Canada- Thailandia (15); Iran-Cuba (18).

13°-16° posto (Sofia) : Bahrein- Marocco (12); Egitto Camerun 3-0 (tav.).

