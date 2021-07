Sub morto, amici sotto choc 

5

i ragazzi

che lunedì sera erano in gommone con Gabriele Ibba nel mare davanti al Poetto

Le ipotesi si fermano sul piazzale antistante la camera mortuaria del Policlinico. Si piange solo per «una disgrazia, una terribile disgrazia», dicono gli amici di Gabriele Ibba, il giovane ventunenne morto lunedì sera durante un’immersione in apnea dopo essere uscito in mare in gommone con cinque amici davanti a Marina Piccola. «Quel mare lo conosceva benissimo, aveva la patente nautica, in questo periodo andavamo lì anche tre-quattro volte a settimana. È una disgrazia», ripetono. La pensa così anche il pm di turno, Daniele Caria, che ha deciso di non disporre l’autopsia e di restituire il corpo ai familiari per i funerali che si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa di San Sebastiano.

Il dolore degli amici

L’immagine dei tantissimi amici arrivati in camera mortuaria restituisce l’esatta misura della tragedia. Il papà Pietrino, odontoiatra, per anni dirigente al pronto soccorso al San Giovanni di Dio, la mamma Rosanna, endocrinologa, e i due fratelli, Stefano e Matteo, sono distrutti. Il loro dolore trapela attraverso familiari e amici: «La testimonianza di così tante persone venute qui è la dimostrazione che Gabriele ha lasciato un bellissimo ricordo. Aveva un sorriso per tutti Gabriele, sempre disponibile». Tra gli amici, lo stesso dolore. «Non sappiamo neanche se sia giusto essere qui, non sappiamo se siamo di intralcio alla famiglia». Nessuno sa perché è lì, in realtà tutti hanno un motivo per esserci. Hanno gli occhi segnati, le labbra strette. Sono tutti poco più che maggiorenni. Si stringono gli uni attorno agli altri, quasi a formare un cerchio, quasi che insieme il dolore si faccia sentire meno. Ci sono gli amici di sempre. «Non ci diamo pace, non riusciamo a crederci. Eravamo sempre assieme», ripetono.

Il dramma

Gabriele Ibba, studente al secondo anno di Economia e Turismo a Rimini, aveva la passione per il mare. Non era un professionista delle immersioni in apnea, ma non era la prima volta che si immergeva. Gli amici che erano con lui sono ancora sotto choc. Perché lunedì sera poco prima delle 21, quando si è tuffato prima di rientrare a Marina Piccola, loro sono rimasti al buio sul gommone ad aspettarlo. Quando hanno visto che non risaliva, proprio loro hanno cercato di recuperarlo tirando la sagola che stringeva in mano ma non hanno potuto fare nulla perché Gabriele, forse per un malore, ha mollato la presa. Nessuno, a parte il sub, aveva la patente nautica, così i ragazzi hanno dovuto aspettare sul gommone, al buio, l’arrivo dei soccorsi: il corpo è stato recuperato dopo le 22.

Gabriele Ibba si è tuffato dal gommone al tramonto per un’immersione: a bordo i suoi amici si sono subito resi conto di quello che stava succedendo, ma non sono riusciti a individuare l’amico nelle acque ormai troppo scure