Suazo a Sassari per vincere 

In Lanusei-Latte Dolce (ore 15) chi perde rischia grosso: ogliastrini terzultimi, sassaresi fanalino di coda e sconfitti 1-3 dal Real Monterotondo Scalo nell'esordio di Mauro Giorico in panchina.

Alle 15.30 derby fra la Torres terza e il rilanciato Carbonia. I rossoblù nel weekend sono stati superati al secondo posto dal Team Nuova Florida, ora a +2, complice il rinvio con l'Arzachena. Per la squadra di Alfonso Greco è il ritorno in campo a undici giorni dallo 0-3 in Coppa Italia al Castelnuovo Vomano, ma di fronte ci sarà una squadra rientrata in corsa per la salvezza. Il Carbonia ha fatto 10 punti nelle ultime 5, gli stessi conquistati nelle precedenti venti giornate, ed è salito al quartultimo posto: fino a un mese fa sembrava spacciato. Difficile, tra i padroni di casa, la convocazione del nuovo acquisto Edgar Çani (reduce da lunga inattività). Non ha recuperato invece Luigi Scotto.

Turno infrasettimanale dimezzato in Serie D: oltre ad Arzachena-Muravera, rinviata al 20 aprile alle 15, slitta anche Formia-Uri a mercoledì prossimo. I giallorossi sono alle prese con diversi positivi, già domenica con l'Afragolese avevano solo sedici giocatori. Si gioca pure dall'Eccellenza in giù.

Playoff e salvezza

Derby della paura

Il pareggio non serve a nessuna delle due, anche perché il distacco da quintultima e sestultima comincia a farsi pesante in ottica playout, contano solo i tre punti che mancano rispettivamente dal 13 e 20 febbraio.

Nel Lanusei, reduce dalla sconfitta per 3-1 sabato contro il Gladiator pur avendo chiuso con due uomini in più, squalificato Matteo Gemini mentre sono fuori tra gli ospiti Tony Gianni e Luca Tedde.

Coppa Italia

Appuntamento clou al “Walter Frau”, dove alle 14.30 l'Ossese ospita l'Isernia: si gioca per l'andata dei quarti di Coppa Italia. I molisani sono terzi nel proprio girone, i bianconeri vogliono proseguire la loro ottima stagione in un torneo che mette in palio, per la vincitrice, la promozione diretta in Serie D.

Altre dall’Isola

Per i recuperi alle 16 quello di Eccellenza Li Punti-Ferrini, coi cagliaritani che si sono ripresi battendo 3-2 l'Idolo. Una vittoria della squadra di Pinna, senza capitan Bonu squalificato, vorrebbe dire -4 dall'Ilva capolista con un'altra gara in meno ma i sassaresi non hanno grandi margini d'errore, essendo terzultimi. Sabato anticipata Asseminese-Budoni, ore 16 a Capoterra, dal Giudice Sportivo due turni agli allenatori di Arbus e Sant'Elena, Falco e Dessì. Tre le sfide odierne in Promozione: alle 16 Porto Torres-Lanteri e San Teodoro-Porto Cervo (Girone C), alle 18.30 Samugheo-Bonorva (B).

