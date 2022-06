Sua Eccellenza Fangwa 

È il francese Yann Fangwa il "re" dell’Eccellenza. In Promozione proclamato vincitore Mirko Atzeni. L’attaccante del Monastir e il difensore dell’Orrolese sono stati giudicati migliori nelle rispettive categorie grazie ai voti degli allenatori. Fangwa ha ottenuto 25 preferenze su 34 incontri. Atzeni 21 su 26 partite. Il meccanismo: in ciascuna giornata i tecnici nominavano i tre giocatori, a loro giudizio, ritenuti migliori in campo delle formazioni affrontate. Un progetto ideato dal gruppo L’Unione Sarda con la collaborazione della Figc regionale, che premierà i vincitori durante il Gran Gala di fine stagione che probabilmente si terrà l’ultima settimana di giugno. Settimanalmente è stata elaborata la classifica e pubblicata su Unionesarda.it , sezione “Sport in Sardegna”.

Eccellenza

Nel massimo campionato regionale, Fangwa l’ha spuntata nel finale staccando l’esperto centrocampista della Villacidrese, Marcello Angheleddu. I due sono stati compagni di squadra al Muravera in Serie D. L’ex centrocampista dell’Atletico si è fermato a 23 punti. Nel gradino più basso del podio un altro giocatore di grande esperienza, l’attaccante dell’Idolo, Marco Nieddu. Nonostante l’amara retrocessione degli arzanesi, “mister 400 gol” ha disputato una stagione positiva ed è stato votato ventidue volte e ha realizzato 14 reti. Con lo stesso punteggio dell’ex Tortolì, un altro attaccante: Mattia Caddeo del Ghilarza, ormai da diversi anni grande protagonista nella categoria. Diciotto i voti assegnati al capocannoniere del torneo Mauricio Villa. L’argentino è andato a segno 28 volte. Con questo punteggio c’è il primo classificato dei difensori: si tratta del camerunense Sem Kamana dell’Idolo. I migliori portieri sono Antonio Fortuna del Guspini con 14 voti e Cristian Zarzo del Castiadas con 13.

Promozione

Nel campionato di Promozione ad essere incoronato è Mirko Atzeni, difensore dell’Orrolese con 21 voti. Primo assoluto considerando tutti i tre gironi. Alle sue spalle, nello stesso raggruppamento, il difensore Giorgio Piras dell’Atletico Cagliari con 19 voti e l’attaccante del Villamassargia Pierluigi Achenza con 17. Nel girone B, appaiati in prima posizione Sebastiano Canu (Buddusò) e Yahya Jatta (Seulo) con 19 voti. Tre punti sotto, l’attaccante del Tortolì, Maximiliano Timpanaro (capocannoniere con 27 reti) e Franco Talanas della Bittese. Nel girone C, si è imposto Lorenzo Zela, giovane del Posada che, con i suoi 20 voti, ha preceduto il bomber dell’Usinese, Domenico Saba (capocannoniere in questo gruppo con 25 gol), fermatosi a 19, e Davide Budroni (Oschirese) che ha ottenuto 18 preferenze.