Su una spiaggia o in montagna,  solleva lo sguardo: è la Via Lattea 

Il dio infatti ebbe un figlio con la mortale Alcmena, il leggendario Ercole. Il bambino per diventare un dio, doveva essere allattato da una dea, pertanto Zeus lo prese e lo portò con se nell’Olimpo. Nella notte, mise il piccolo sul seno della moglie, per fargli bere il latte di una dea, ma Era si svegliò ed il latte inondò il cielo notturno, formando così la Galaxia, la via del latte.

Volgendo lo sguardo nel punto più alto del cielo, la Via Lattea appare incastonata fra tre brillanti stelle: Vega, Deneb ed Altair, le stelle del triangolo estivo. A Sud, nella parte del centro galattico, attraversa le costellazioni dello Scorpione e del Sagittario. Fiume celeste per molti popoli, il nome latino Via Lattea, discende da un mito greco che vede protagonista Zeus ed un suo inganno ai danni della moglie Era.

Con la Luna ormai in fase calante, le notti di questa seconda metà d’agosto ci regalano un cielo ricco di stelle e lo spettacolo della Via Lattea. Debole scia luminosa che attraversa tutta la volta celeste, la Via Lattea ci sovrasta per tutta la prima parte della notte e merita di essere vista allontanandosi dalle luci dei centri abitati, osservandola da una spiaggia buia o dalla cima di una montagna.

Con la Luna ormai in fase calante, le notti di questa seconda metà d’agosto ci regalano un cielo ricco di stelle e lo spettacolo della Via Lattea. Debole scia luminosa che attraversa tutta la volta celeste, la Via Lattea ci sovrasta per tutta la prima parte della notte e merita di essere vista allontanandosi dalle luci dei centri abitati, osservandola da una spiaggia buia o dalla cima di una montagna.

Il triangolo

Volgendo lo sguardo nel punto più alto del cielo, la Via Lattea appare incastonata fra tre brillanti stelle: Vega, Deneb ed Altair, le stelle del triangolo estivo. A Sud, nella parte del centro galattico, attraversa le costellazioni dello Scorpione e del Sagittario. Fiume celeste per molti popoli, il nome latino Via Lattea, discende da un mito greco che vede protagonista Zeus ed un suo inganno ai danni della moglie Era.

Il mito

Il dio infatti ebbe un figlio con la mortale Alcmena, il leggendario Ercole. Il bambino per diventare un dio, doveva essere allattato da una dea, pertanto Zeus lo prese e lo portò con se nell’Olimpo. Nella notte, mise il piccolo sul seno della moglie, per fargli bere il latte di una dea, ma Era si svegliò ed il latte inondò il cielo notturno, formando così la Galaxia, la via del latte.

La scienza

Per scoprire cosa fosse la Via Lattea si dovette aspettare al 1609, quando Galileo Galilei la osservò al telescopio. Oggi sappiamo che la nostra galassia è composta da un enorme numero di stelle, dalle 100 miliardi alle 400 miliardi. Ai nostri occhi appare debole, ma la luce delle stelle è in parte assorbita da polveri presenti nello spazio. Il centro galattico, distante da noi circa 26.000 anni luce, senza le polveri illuminerebbe la notte come la Luna piena. Comprendere la forma della nostra galassia non è stata un’impresa semplice. Gli astronomi sono stati aiutati dall’osservazione delle altre galassie, che dagli anni 20 del secolo scorso hanno mostrato le loro forme ai più grandi telescopi della Terra. Ma è stato un imponente lavoro di misura delle distanze delle altre stelle e dei loro movimenti, che ci ha permesso di scoprire che la Via Lattea è un disco schiacciato con la forma di spirale. Il suo diametro è di circa 100.000 anni luce, con un rigonfiamento centrale che chiamiamo bulge, da cui partono quattro bracci di stelle che si avvolgono a forma di spirale. Lo spessore della nostra galassia cambia, passando dai 16.000 anni luce del bulge ai 2000 della zona dei bracci. Nata più di 13 miliardi di anni fa, nelle nebulose gassose presenti nei bracci a spirale, nascono ogni anno dalle 10 alle 20 nuove stelle. Però, le scoperte più incredibili riguardano quello che non riusciamo a vedere. Al centro della nostra galassia, nascosto dalle polveri, si trova un grande Buco Nero massiccio 17 volte il nostro Sole. Mentre la galassia è composta per il 75 per cento da una materia invisibile e sconosciuta, quella che gli astronomi chiamano Materia Oscura. Guardando la magnificenza della Via Lattea in queste notti, la nostra mente non può che confrontarsi con la grandezza del cosmo, pensando che la nostra è solo una delle 2.000 miliardi di galassie dell’Universo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata