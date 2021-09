Su Tremini, sì ai lavori dopo dieci anni  

Dopo oltre dieci anni di guerra arriva l’accordo fra Comune di Selargius e il consorzio di Su Tremini de Baxiu: i lottizzanti non dovranno più versare le somme dovute - oltre 40mila euro per la mancata realizzazione di strade e illuminazione pubblica - ma utilizzare quelle risorse per completare il rione a ridosso della Statale 554 che al momento conta più di trecento residenti. Il progetto di integrazione è stato approvato nei giorni scorsi, mentre ora si attende il nulla osta per la concessione edilizia da parte del Comune per poi dare il via ai lavori. «Un passo importante verso il completamento del comparto», commenta Salvatore Nonnis, presidente del consorzio di lottizzanti.

Il progetto

La travagliata nascita del rione nella periferia della città inizia nel 2009: una serie di villette a schiera, a due passi dalla 554 e dalla stazione della metropolitana leggera di via delle Camelie. E le opere di urbanizzazione totalmente a carico dei lottizzanti, come previsto nell’accordo stipulato con l’amministrazione comunale un anno prima: strade, fogne, rete idrica e illuminazione pubblica, per un valore totale di 350mila euro. Lavori realizzati, ma secondo il Comune per un valore di 310mila euro, tanto che veniva chiesto di versare nelle casse comunali quasi 40mila euro per compensare la cifra che il consorzio avrebbe dovuto spendere.

Da allora è guerra aperta, tanto che l’amministrazione comunale - oltre alla restituzione delle risorse «per il deprezzamento sui lavori non eseguiti secondo il progetto originario, sia per qualità che per quantità» - aveva valutato l’ipotesi di affidare i lavori di completamento tramite un bando pubblico, perché con i privati era «venuto meno il rapporto di fiducia per l’esecuzione delle ulteriori opere».

La pace

Ora sembra arrivata la tregua con la proposta di accordo presentata dal nuovo presidente pro tempore del consorzio, Salvatore Nonnis. In primis la richiesta di permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione, seguita dalla proposta di non dover più versare i 40mila euro e poterli utilizzare per definire strade, illuminazione del quartiere, ma anche rete idrica e fogne.

Richiesta accolta di recente dall’ufficio tecnico del Municipio, che nei prossimi giorni dovrà rilasciare i nulla osta. Poi spetterà al consorzio fare la sua parte, dai lavori sino al collaudo.

«Era l’unica strada da percorrere», dice Nonnis, «discutere e farsi la guerra non porta da nessuna parte, così come ormai non ha senso dare o prendersi responsabilità su quello che è successo. Per questo», aggiunge, «ho cercato da subito di trovare un compromesso nell’interesse di tutta la lottizzazione, con un solo obiettivo: avere finalmente l’illuminazione in tutto il rione, e poter completare le strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA