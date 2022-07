Su Sirboni, scatta il numero chiuso 

Anche la stagione 2021 era stata caratterizzata dallo stesso tipo di ordinanza. I duecento metri di sabbia finissima, gli scogli di porfido rosso e i bassi fondali di Su Sirboni godranno di ampia protezione. «Dobbiamo tutelare per quanto possibile le nostre risorse ambientali – spiega Lorrai – proseguiamo in continuità con l’anno scorso in attesa di avere il piano di utilizzo dei litorali approvato e cercare di far gestire il servizio esternamente perché è quasi impossibile controllare solo con le nostre forze. Stiamo lavorando per andare a regime».

Le considerazioni effettuate dall’amministrazione Lorrai vanno nella direzione del pieno rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché della pubblica sicurezza. Un eccessivo carico antropico nell’arenile infatti «potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei fruitori in caso di incendio e non permettere il celere intervento dei mezzi di soccorso considerata l’assenza di un’area di sosta attrezzata», è una delle valutazioni che si leggono nel documento.

Sulla spiaggia di Su Sirboni si potrà stare contemporaneamente in settecento. Né uno di più né uno di meno, almeno fino al 26 settembre, fino a quando cioè rimarrà in vigore l’ordinanza emanata dal sindaco di Gairo Sergio Lorrai, 38 anni.

Per il secondo anno consecutivo, nella spiaggia più ampia della marina gairese, gli ingressi saranno contingentati. Il documento firmato dal primo cittadino disciplina gli accessi nell’arenile ma tutela anche il paesaggio e salvaguarda l’incolumità pubblica. Su Sirboni è meta ogni giorno di tantissimi turisti. Necessario però limitare il flusso incontrollato di bagnanti.

Sicurezza

Anche la stagione 2021 era stata caratterizzata dallo stesso tipo di ordinanza. I duecento metri di sabbia finissima, gli scogli di porfido rosso e i bassi fondali di Su Sirboni godranno di ampia protezione. «Dobbiamo tutelare per quanto possibile le nostre risorse ambientali – spiega Lorrai – proseguiamo in continuità con l’anno scorso in attesa di avere il piano di utilizzo dei litorali approvato e cercare di far gestire il servizio esternamente perché è quasi impossibile controllare solo con le nostre forze. Stiamo lavorando per andare a regime».

Sanzioni

Tra i divieti vigenti quello di lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio e altre attrezzature oltre il tramonto del sole, di lasciare natanti in sosta (a meno che non si tratti di mezzi di soccorso), abbandonare i rifiuti o fare pubblicità. «Importante seguire tutte le prescrizioni e il buon senso per godersi una bella giornata», conclude.

