Su Siccu, il porto si espande 

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha provveduto, con propri fondi, investendo 660mila euro, a istituire una gara d’appalto, poi vinta dall’impresa Ingemar Srl, per la sistemazione di nuovi pontili di sopraflutto a protezione dello specchio acqueo davanti alla pineta. Qui, oltre ad alcune concessioni demaniali marittime già in atto (tra queste quella affidata alla società “La Deriva” che gestisce il pontone galleggiante adibito a ristorazione) e altre che verranno bandite tra breve, dovranno essere allestiti punti d’ormeggio per unità da diporto e charter professionale per un totale di circa 200 imbarcazioni.

Cagliari sempre più marinara. Il grande porto turistico che si sta espandendo tra la via Roma la diga foranea di Su Siccu ha conquistato un altro spicchio di mare. Il pennello Bonaria, molo che da parecchi mesi ospita anche il nuovo ristorante galleggiante, accoglierà tra breve anche i nuovi attracchi per le imbarcazioni da diporto.

L’appalto

L’ammortamento

Saranno dunque i nuovi concessionari a ancorare i pontili galleggianti per gli attracchi delle barche. Mentre l’investimento fatto dall’Adsp potrà essere recuperato con una rata d’ammortamento, suddivisa proporzionalmente agli spazi occupati, da richiedere ai concessionari.

Questione di mesi e a Su Siccu arriveranno altre imbarcazioni. Un tassello in più nel piano di sviluppo costiero che prevede ancora altri passaggi strategici come il definitivo trasferimento dei traghetti di linea al Porto canale e la trasformazione reale dell’intero fronte mare cagliaritano che accoglierà esclusivamente la navi da crociera e il diporto: dalle piccole e medie imbarcazioni ai mega yacht.

L’Authority

«Quella in fase di conclusione è un’opera di grande utilità a tutela delle concessioni già assentite e di tutte quelle che andremo a rilasciare, con bando ad evidenza pubblica, per il prossimo quadriennio nel tratto del Pennello Bonaria», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Authority. «Un intervento necessario, volto a rendere maggiormente funzionale nonché sicura la porzione di lungomare di Su Siccu, e che restituirà alla città e alla comunità del mare nuovi spazi per diporto e charter nautico».

Molo sanità

Tutto questo mentre davanti a via Roma, nell’area dell’ex stazione marittima del Molo Sanità, sorgeranno un hotel con spa, ristoranti e una marina per mega yacht di lusso in grado di attirare il turismo a cinque stelle che solca il Mediterraneo. A presentare il progetto da 34 milioni di euro è stata l’associazione temporanea guidata dalla Marina Porto Rotondo. Il piano prevede anche un centro servizi, un approdo di classe superiore e restyling radicale dell'intera area tra i moli Sanità e Sant'Agostino.

