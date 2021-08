Su Portu, le barche sotto sfratto 

Il nuovo approdo della Marina di Orosei è ancora in attesa di collaudo, ma all’interno delle bocche a mare è pieno di piccole imbarcazioni ormeggiate in barba ai divieti. Per quanto possa apparire assurdo, una delle principali località marittime della costa orientale al momento è priva di qualunque tipo di approdo per i natanti e piccoli pescherecci. I pochi diportisti che non hanno optato per La Caletta o Cala Gonone, quest’anno non hanno avuto neanche la possibilità di “parcheggiare” i propri mezzi in un campo boe all’esterno della bocca.

Divieto

La Capitaneria di Porto di Olbia aveva interdetto l’accesso ai due moli di Su Portu e di Osala nel luglio 2018 per permettere la rimozione dei pontili fatiscenti e pericolosi che negli anni erano stati installati illecitamente nelle opere foranee.

Il nuovo “porticciolo” di Marina per 27 posti barca avrebbe dovuto essere inaugurato prima dell’inizio di questa stagione estiva, ma inattesi ritardi nei lavori – dovuti a irregolarità nel sistema elettrico e a disguidi con l’azienda appaltatrice hanno fatto slittare tutto. «Si attende il sopralluogo con la ditta per procedere con la conclusione del collaudo, che era stato affidato ad un collaudatore esterno” spiega l’assessore competente Sandro Chessa «ma per ora il molo è cantiere aperto in mano all’impresa che si è occupata di eseguire i lavori: nessuno può ormeggiare».

Noleggiatori al riparo

Quest’anno ai diportisti non è stato neanche concesso di lasciare le proprie imbarcazioni in un campo boe all’esterno del molo: «L’anno scorso il comandante Trogu ci aveva dato l’autorizzazione» prosegue Chessa, «che per questa stagione ci è stata negata e non ci sono state date altre soluzioni».

Si “salvano” i noleggiatori che sono riusciti a ottenere concessioni demaniali per alcuni specchi d’acqua.

Futuro

Il tentativo di uscire dall’abusivismo è in atto, tra tanti ostacoli burocratici. Dopo il collaudo si procederà con un doppio passaggio di consegne tra Demanio e Comune, Per il bando di l’assegnazione della gestione si annunciano dunque tempo lunghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA