Su Planu, sfratto per il club dei tennisti 

Il Tribunale ordinario si è espresso: l’associazione sportiva dilettantistica “Tennis club Su Planu” - a Selargius - dovrà abbandonare il centro sportivo fra via Loni e via Peretti entro il 15 ottobre, dopo oltre trent’anni di gestione. La decisione è scritta nero su bianco nell’ordinanza - provvisoriamente esecutiva - emessa nei giorni scorsi dopo la richiesta di sfratto avanzata dalla nuova proprietà del centro sportivo selargino, acquistato da “I Mulini”. «Dispiace essere arrivati a questo punto, ma era l’unica strada per far rinascere il circolo», dice l’amministratore delegato del centro medico Carlo Serra. Mentre la società si prepara a lasciare i campetti di Su Planu, a pochi giorni dall'avvio delle attività sportive.

La vicenda

Al centro del contendere quello che un tempo era il ritrovo di tennisti e atleti del Cagliaritano, ma non solo. Un compendio incastonato nel quartiere selargino che vanta quarant’anni di storia. Campi da tennis, calcetto, un campo di squash, piscina al coperto con spogliatoi, ristorante e bar, oltre agli uffici per direttivo e personale amministrativo del circolo.

A capo di tutto l’Asd “Tennis club Su Planu”, gestione che per anni ha portato il centro sportivo di Su Planu - fra campi da tennis e piscina al coperto - a diventare un punto di riferimento per l’hinterland di Cagliari e per tutta l’Isola. Sino al lento declino degli ultimi mesi, con tanto di lamentele dei residenti che vivono a ridosso del Tennis club e stufi della situazione di degrado e abbandono sotto le terrazze delle loro villette - in primis nella piscina trasformata in acquitrino - oggetto di sopralluogo della Assl e di interrogazioni in Consiglio comunale.

La vicenda giudiziaria è iniziata alla fine dello scorso anno, con le ultime incomprensioni che hanno portato i vertici del centro medico I Mulini - proprietari da quasi un anno del centro sportivo di Su Planu - a chiedere lo sfratto della società. Affitti non versati da mesi l’accusa dei nuovi proprietari, mentre la società lamentava un ridimensionamento eccessivo della gestione del centro di Su Planu, oltre al rimpallo sulla competenza sulle manutenzioni. Prima udienza a gennaio 2021, ma in quell’occasione il giudice non si è espresso, né sulla richiesta di sospensiva e tantomeno sull’abbandono definitivo del centro sportivo da parte della società.

La decisione

Tutto rimandato, in un primo momento a marzo, poi a luglio. E infine il documento emesso alcuni giorni fa dalla Sezione civile del Tribunale ordinario di Cagliari, con il quale si «ordina alla parte intimata di rilasciare l’immobile entro la data del 15 ottobre». Un’ordinanza - come viene specificato nel documento - provvisoriamente esecutiva, mentre sul merito l'udienza è fissata per il 5 luglio dell'anno prossimo.

In attesa di possibili nuovi risvolti, la nuova proprietà è già al lavoro per mettere in pratica il progetto destinato a cambiare il volto del Tennis club, lì dove è previsto un centro di riabilitazione sportiva, una spa e nuovi parcheggi, oltre ai campi da tennis e calcio.

«Un piano di riqualificazione che ha come obiettivo quello di realizzare nuovi servizi per la collettività, oltre che ridare dignità alla zona e creare anche nuovi posti di lavoro», sottolinea Carlo Serra, «finalmente con una gestione più razionale. Avremmo voluto evitare le vie legali, ma purtroppo non è stato possibile».

