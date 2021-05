Su Planu, progetti milionari 

Via libera al primo step del master plan milionario destinato a cambiare il volto di Su Planu, a Selargius. Si parte con il completamento di via Araolla, che fra percorsi pedonali e ciclabili dovrebbero prendere forma entro la fine dell’anno. Per ora c’è il sì della Giunta comunale al progetto presentato dai privati e finanziato con una prima tranche da 600mila euro. Poi si proseguirà con il resto del piano integrato per il riordino urbano del rione da 32 milioni di euro, con nuovi palazzi, undici alloggi di edilizia residenziale pubblica un palazzetto dello Sport all’interno dell’area del Tennis club - sempre a carico dei privati - un mega parco urbano e un centro di aggregazione sociale che sarà realizzato dal Comune. In campo c’è anche la Regione con un finanziamento di 3 milioni di euro deliberato di recente.

L’intervento

Il progetto con le prime opere di urbanizzazione in via Araolla hanno ricevuto il benestare dell’amministrazione di piazza Cellarium alcuni giorni fa. Nuove reti fognarie e idriche, il completamento della strada, percorsi ciclopedonali e nuova illuminazione pubblica. Lavori che dovrebbero partire nei prossimi mesi, in vista dell’intervento edilizio già annunciato in Consiglio in occasione dell’approvazione del piano integrato per Su Planu, presentato prima della partecipazione al bando regionale. Fra i lavori a carico dei privati sono infatti previsti anche undici nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare con apposito bando, oltre alla demolizione di diversi edifici privati incongrui - compresi i vecchi capannoni industriali della ditta Colledan - che faranno spazio a nuovi palazzi nel rione selargino.

Il territorio

«L’intervento in questione è soltanto il primo passo del più ampio progetto che ci consentirà di riqualificare un’ampia porzione del territorio di Su Planu, portando nel quartiere servizi richiesti da tempo», il commento del sindaco Gigi Concu dopo l’approvazione del primo progetto da 600mila euro. «Penso agli spazi dedicati ai bambini, ai giovani, agli anziani, allo sport, ai nostri amici a quattro zampe, tutte esigenze fortemente sentite dai residenti e alle quali daremo risposta con la realizzazione del centro di aggregazione sociale in programma. Grazie all’investimento dei privati partiamo da via Araolla», dice, «per poi procedere come da progetto in tutta l’area compresa tra via Loni e via Montanaru».

I tempi

Un master plan da 32 milioni di euro, che nel complesso dovrebbe vedere la luce nel giro di sei anni. Un ruolo importante lo giocheranno soprattutto i privati, che con un investimento di 27 milioni di euro dovranno realizzare una serie di interventi: fra questi c’è anche il palazzetto per lo sport con campetti da calcio e tennis, piscina al coperto, centro riabilitativo, e una spa, tutto concentrato all’interno dell’area del Tennis club. Il Comune farà la sua parte mettendo a disposizione oltre 1 milione di euro, risorse che serviranno per riqualificare l’area incastonata fra via Loni e via Montanaru: un parco urbano di oltre tre ettari, un centro di aggregazione polifunzionale, un’area cani, piste ciclabili, spazi per lo sport e oltre cento nuovi parcheggi. Progetto che di recente ha conquistato anche il finanziamento regionale di 3 milioni di euro.