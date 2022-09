Su Planu e Is Corrias, i nodi delle periferie 

«Il Comune deve puntare anche sul turismo», ha aggiunto il collega di gruppo Mario Tuveri, «da parte nostra c’è l’impegno a dare suggerimenti come abbiamo fatto nella precedente amministrazione, purché stavolta vengano davvero presi in considerazione dal sindaco e dalla Giunta». Per Paola Maccioni del Pd «il sindaco, omettendo la presentazione delle linee programmatiche, ha mortificato il ruolo di tutto il Consiglio».

Durante la discussione - senza il discorso iniziale da parte del sindaco - non sono mancate le critiche al programma di governo per i prossimi cinque anni. «Un libro dei sogni», ha sottolineato Camba, «mancano gli elementi per poter monitorare l’azione amministrativa nel corso di questi anni, a partire dai tempi di realizzazione». Dello stesso parere Giorgia Porcu, capogruppo di Selargius +: «A me sembra una sorta di Bignami del programma elettorale del sindaco, un elenco di buone intenzioni non accompagnate dal come e quando. La città», ha aggiunto Porcu, «aspetta risposte concrete». Critico anche il collega di gruppo Dino Deiana: «A Selargius servono più alberi e spazi verdi, e non risulta nessun finanziamento della Città metropolitana sulla forestazione urbana, opportunità che invece altri Comuni vicini hanno saputo cogliere». Critiche anche sul fronte dell’agro selargino «che non viene proprio menzionato nel programma», ha sottolineato Francesca Olla di Selargius cambia.

«Siete arroganti e state facendo ostruzionismo, in aula non si urla», le parole del presidente del Consiglio Tonino Melis rivolte ad alcuni esponenti dell’opposizione. «Nessun astio, vogliamo solo far valere le nostre idee», la risposta del leader della minoranza Franco Camba.

Riunione fiume e ritorno in Consiglio comunale dopo le vacanze estive fra le scintille. Al centro del dibattito il programma di mandato del sindaco, preceduto e accompagnato da una lunga discussione con tanto di botta e risposta acceso fra opposizione e maggioranza durato oltre la mezzanotte, tra richieste di chiarimenti normativi e correzioni di alcune pratiche.

Gli attacchi

Il voto

La maggioranza compatta ha votato a favore. Fra gli interventi quello di Andrea Delpin, eletto con la civica Per Selargius, che ha posto l’accento sul settore sport e sull’importanza di «realizzare playground a cielo aperto in diverse zone della città, e magari organizzare del campi estivi gratuiti con la collaborazione dei privati e di altri enti. Così come servirà uno sportello a supporto delle società sportive, che le aiuti ad intercettare i finanziamenti disponibili e garantisca le informazioni necessarie».

Il discorso

A fine dibattito le parole del sindaco Gigi Concu, che ha elencato alcuni degli obiettivi della nuova consiliatura appena iniziata: dal completamento del Campus della Scienza di Cuccuru Angius al piano milionario per cambiare il look di Su Planu, sino agli interventi per definire il quartiere di Is Corrias e quelli contro gli allagamenti in tutto il territorio comunale. «L’unico sogno che ho è vedere i consiglieri di minoranza fare un’opposizione costruttiva, finalizzata al bene della nostra Selargius, e non sentire polemiche sterili che distolgono dalle priorità che come maggioranza ci siamo prefissati», la risposta di Concu. «Abbiamo un programma concreto che ci impegnerà sino al 2027, i giudizi sulle intenzioni non credo abbiano molto senso, direi che è meglio aspettare per tirare le somme».

