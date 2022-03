Su Pinu, si riparte da zero 

Il 26 novembre scorso aveva vinto l’appalto per la realizzazione di 44 alloggi di edilizia popolare a Su Pinu, con un ribasso superiore al 21 per cento. Ma 40 giorni dopo, quando il Comune ha chiamato la società Tecno Edil di Viterbo per la consegna dei lavori, la ditta non si è presentata. E ora chiede e ottiene la rescissione del contratto divenuto improvvisamente «troppo oneroso» perché fuori sede. Così, la speranza per centinaia di famiglie nuoresi di un alloggio - sono oltre 300 quelle bisognose già in graduatoria - naufraga dietro i calcoli esclusivamente economici di una società chiamata ora a pagare una piccola penale. Mentre Nuoro rimane nelle sabbie mobili dell’emergenza abitativa, fermi anche i lavori per i pilotis.

Miraggio Su Pinu

La storia della costruzione degli alloggi popolari di Su Pinu pare assomigliare sempre più a quella della tela di Penelope, che si tesseva di mattina e si disfava la sera.

Quando sembra la volta buona per far partire con la costruzione, bisogna sempre ripartire da capo. Si tratta di un appalto che da oltre 10 anni il Comune prova a portare a conclusione, senza riuscirci. L’illusione di avere nuovi alloggi comunali in città, dopo decenni di immobilismo sull’edilizia popolare, è naufragata nuovamente.

Il primo appalto dell’era Soddu risale al 2015, ma già cinque anni fa un contenzioso tra Comune e ditta appaltatrice bloccò i lavori per i 44 alloggi di Su Pinu. Una vicenda finita in tribunale, poi la rescissione e il nuovo bando.