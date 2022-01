Su Marrulleri fermato dal Covid 

Sarà un paese vestito a festa, senza però balli sui carri e tanto divertimento. “Su Marrulleri” si ferma ancora una volta. Per il secondo anno consecutivo la tradizionale sfilata che per 42 anni di seguito ha animato le vie di Marrubiu, non andrà in scena a causa dei contagi che aumentano giorno dopo giorno. Il Comune però è al lavoro per capire come ricordare nel miglior modo quella che per i marrubiesi è la festa più importante dell'anno. Preziosa e vitale anche per le casse di tante attività commerciali.

I dubbi

Sta cercando di capire cosa poter organizzare in vista del Carnevale il consigliere Mattia Tuveri che ha la delega ai Grandi eventi e che per anni ha guidato il comitato “Pro Su Marrulleri”, regista della sfilata. «Sul tavolo ci tante ipotesi ma purtroppo questa situazione ci limita tanto - commenta - Di certo il paese sarà allestito a festa, sarà colorato per sentire almeno un po’ di quel Carnevale che il Covid ci toglie. A mio avviso si potrebbe organizzare anche una mini sfilata con regole precise, tra Green pass, mascherine e ingressi limitati. Non di certo la tradizionale sfilata. Ma chissà. Mi fa rabbia pensare che alle partite di calcio è possibile assistere, mentre le feste che per i paesi sono storia e cultura vengono annullate. Ancora non abbiamo voluto scomodare il prefetto per valutare assieme qualche possibile nostra proposta».

Le attività

Da sempre “Su Marrulleri” è un evento che muove l'economia del Terralbese. Dalle ferramenta che contribuiscono con i loro prodotti a far realizzare quegli enormi carri allegorici alle sarte del paese che realizzano da una vita una marea di vestiti. «Il nostro Carnevale contribuiva a dare una mano a tante attività per diversi mesi all'anno - va avanti Tuveri - Il giorno della sfilata invece è sempre stato una manna da cielo per i bar. Tutto questo mancherà per il secondo anno».