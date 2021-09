Su il sipario, e il centro rivive  

Ci credono anche gli albergatori che vedono nell’offerta culturale una valida alternativa al turismo estivo fatto di mare e spiagge. «È fondamentale, però, una gestione capace della struttura - commenta Rossella Sanna, titolare dell’hotel Mistral 2 - Abbiamo un’enorme potenzialità grazie alla posizione baricentrica della provincia, ma è necessario garantire un'offerta appetibile ad un pubblico vasto. La distanza è relativa se la proposta è allettante». Sulla stessa lunghezza d’onda Paolo Pradelli, che gestisce in centro l’hotel Duomo. «Il teatro è un valore aggiunto in una città - sostiene - arricchisce l’offerta». I benefici per le strutture ricettive, poi, potrebbero essere molteplici. «Il pubblico che arriva da altre città può soggiornare in città, lo stesso vale per le compagnie teatrali». Sono certi dei risvolti positivi anche i titolari degli esercizi pubblici del centro. «L’animazione è linfa vitale per il centro - dice Davide Meleddu, del ristorante pizzeria La Torre - molti turisti quest’estate si sono lamentati della quasi totale assenza di eventi notturni, ad esempio. La riapertura del Garau porterà sicuramente lavoro anche ai locali commerciali».

L’inaugurazione della struttura, chiusa dal 2015 per problemi legati alla certificazione antincendio, è prevista per giovedì 7 ottobre, giorno che precede l’avvio della rassegna del Cedac. «Stiamo definendo i dettagli con l’Ente Concerti - annuncia l’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna - Vorremmo organizzare un evento gratuito, un mix tra musica e comicità». Non solo una parentesi di svago, il Comune ripone nel teatro un obiettivo ben più ambizioso: rivitalizzare il centro storico, riportare i cittadini nel salotto buono e risvegliare un’economia sonnacchiosa, specie nei mesi invernali. «Ci sono il prima e il dopo spettacolo per un caffè, una pizza, un piatto tipico e magari un po’ di shopping - va avanti il vicesindaco - Il nostro intento è dare vita ad una stagione vivace, con appuntamenti ogni fine settimana. Il Garau non deve stare chiuso, ha una funzione strategica».

Sarà che l’attesa è stata lunga, sarà che in qualsiasi città un sipario abbassato da anni è sinonimo di impoverimento culturale. Fatto sta che alla vigilia della riapertura del teatro Garau, a sorridere non sono solo gli amministratori e il mondo dello spettacolo. Le aspettative sono alte anche tra gli operatori commerciali e i gestori delle strutture ricettive che non hanno dubbi: «È una straordinaria opportunità da sfruttare al meglio».

Su il sipario

Le ricadute

Turismo culturale

Per Franca Crobu, de La Dolce vita in via De Castro, sarà l’occasione per promuovere la città sotto un’altra prospettiva. «D’inverno Oristano è associata quasi esclusivamente alla Sartiglia - afferma - il turismo culturale può essere una valida alternativa». Resta solo l’incognita legata alla gestione, poi ci sono da completare i lavori per rendere la struttura pienamente fruibile. Intanto, si alza il sipario.

