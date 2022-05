Su filindeu insegnato agli stranieri, il senso di Luca per la tradizione  

Per tessere i fili di Dio ci vuole un’anima speciale e Luca Floris, nuorese, 51 anni, ce l’ha: senza aiuti e indicazioni, ha decifrato il segreto dell’arte culinaria de su filindeu, andando contro la tradizione nuorese che l’ha sempre voluta eredità di poche famiglie, tramandata di madre in figlia. Non semplice pasta, ma mistero, imprevedibilità, imperfezione che diviene perfezione: su filindeu richiama le trame delle tessiture tradizionali, mai uguali.

Apparso a Nuoro nell’Ottocento, non ha un’origine ben precisa, persa nella mancanza di testimonianze scritte. «Tutto ha inizio da un’intervista sentita anni fa – racconta Luca, dipendente di un ingrosso di fiori per lavoro e pastaio per passione – Dicevano che non era per gli uomini. Appassionato e già esperto di semola, mi sentii sfidato e chiesi di insegnarmelo: si rifiutarono». Luca ha studiato da solo: semole, quantità, tipi di impasto. «Ho deciso di dare inizio a una mia tradizione. Ora la insegno a mia figlia e spero che, un domani, faccia altrettanto».

Ostacoli

Ma nessuno è profeta in patria: «Molti a Nuoro non condividono la scelta di svelare i segreti delle nostre tradizioni fuori - precisa Luca - Per me la tradizione è divulgazione: insegnarla non toglie la paternità». E aggiunge: «Sono richiestissimo ovunque tranne che nella mia terra. Farla conoscere non toglie valore, lo aggiunge». Inghilterra, Canada, Cina, Svizzera: gli chef che desiderano approfondire la sua arte arrivano da ogni parte del mondo. «All’estero ci conoscono per i nostri pregi e per le bellezze della nostra terra; in casa, non riusciamo a valorizzare ciò che abbiamo», dice Luca. «Sono una persona semplice arrivata dal nulla che si emoziona a pensare a quanti grandi professionisti abbiano cucinato la sua pasta».

Luca Floris ha un progetto più ampio da realizzare entro un anno. Il suo sogno non è aprire un semplice pastificio, ma un laboratorio di paste tradizionali antiche e insegnare ai bambini. Questo abile tessitore di filindeu stenta però a credere a quanto sta vivendo e agisce senza scopo di lucro, solo per amore: «Su filindeu è nato in onore di San Francesco, che ha fatto voto di povertà; se lo dedico a lui non posso venderlo. Lo regalo alle persone comuni». Luca ha un cuore grande e un’anima genuina: «Mamma mi ha insegnato la condivisione e il rispetto per il cibo».