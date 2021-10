Stupro, rito ordinario per Grillo  

Con il rito ordinario, in caso di rinvio a giudizio, la vicenda sarà sviscerata in dibattimento. Gli imputati non avranno, se dovessero essere condannati, nessuno sconto sulla pena finale (l’abbreviato prevede invece la riduzione di un terzo degli anni di reclusione inflitti dal giudice). La sensazione è che le difese abbiano in serbo una contro ricostruzione dei fatti avvenuti nel luglio del 2019 a Porto Cervo. Sono molti gli elementi raccolti in questi mesi, grazie ad accurate indagini difensive, dagli avvocati di Ciro Grillo e degli altri tre ragazzi sotto accusa.

Sarà un processo senza rete, anche per la presunta vittima, quello del caso Grillo. Ieri è arrivata una nuova importante conferma della scelta del rito ordinario da parte degli imputati Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti ventenni, genovesi, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una coetanea milanese. Le difese (nel corso dell’udienza gup dei primi di luglio) avevano preso tempo sino al 20 ottobre per comunicare l’eventuale scelta dell'abbreviato, che non è arrivata. Ieri, poi, sono giunte importanti conferme sulle indiscrezioni che davano per certe forti tensioni tra imputati e difese proprio sulla scelta del rito.

Alla fine, dopo una serie di riunioni alle quali hanno partecipato avvocati, i giovani imputati e i loro familiari, è passata la linea dell’ordinario. Almeno per ora, perché resta aperta comunque, almeno sulla carta, la possibilità per le difese di chiedere l’abbreviato anche più avanti. Ipotesi da non accantonare, perché sul punto non vi sarebbe unanimità di vedute da parte dei quattro giovani indagati dalla Procura di Tempio.

Senza paracadute

Con il rito ordinario, in caso di rinvio a giudizio, la vicenda sarà sviscerata in dibattimento. Gli imputati non avranno, se dovessero essere condannati, nessuno sconto sulla pena finale (l’abbreviato prevede invece la riduzione di un terzo degli anni di reclusione inflitti dal giudice). La sensazione è che le difese abbiano in serbo una contro ricostruzione dei fatti avvenuti nel luglio del 2019 a Porto Cervo. Sono molti gli elementi raccolti in questi mesi, grazie ad accurate indagini difensive, dagli avvocati di Ciro Grillo e degli altri tre ragazzi sotto accusa.

I risultati del lavoro delle difese sono, forse, la vera ragione della scelta di un processo senza il paracadute dello sconto di pena. I legali del figlio del fondatore dei 5Stelle sono pronti ad affrontare un dibattimento che si annuncia durissimo, perché ritengono di avere individuato pesanti incongruenze nella ricostruzione della Procura.

Altro dolore per la vittima

E sarà senza dubbio molto dolorosa per la vittima, l’eventuale fase dibattimentale. La ragazza che accusa i coetanei di stupro, non è mai stata sentita durante le indagini con le tutele e le garanzie dell’incidente probatorio. Quindi sarà sicuramente chiamata a deporre in aula e a rievocare i fatti del luglio del 2019, sottoposta al fuoco di fila delle legittime domande dei difensori. L'incidente probatorio (che non è stato chiesto dai pm) avrebbe reso possibile l’utilizzo delle dichiarazioni già rese dalla presunta vittima direttamente nel processo.

La parte civile

Come aveva annunciato, l’avvocata di parte civile, Giulia Bongiorno, ha depositato negli uffici del Tribunale di Tempio, atti e chat file (in particolare una chat) che entreranno nel procedimento davanti al gup. Insomma, resta da attendere la data del processo

