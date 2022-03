Stupro di gruppo, due a processo 

Devono rispondere della pesante accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista olandese che ha denunciato di essere stata fatta ubriacare e abusata da due giovani la notte tra il 12 e il 13 agosto 2017. Marco Stera e Riccardo Pinna (il primo 33 anni di Masainas, il secondo 31 di Giba), sarebbero dovuti comparire ieri mattina davanti al collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, ma un problema di composizione del collegio ha fatto rimandare l'udienza al 26 maggio.

L’accusa

A sostenere l’accusa di concorso in violenza sessuale di gruppo è il sostituto procuratore Gaetano Porcu che, terminata l’inchiesta, ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dei due giovani sulcitani. La vicenda è complessa e i contorni sono ancora poco chiari, tanto che sarà necessario il dibattimento per capire nel dettaglio cosa sia accaduto, visto che le due versioni sono totalmente opposte. La ricostruzione della turista poi assunta dalla Procura, in ogni caso, è che i due avrebbero fatto assumere una dose eccessiva di vino e altre bevande alcoliche alla ragazza olandese che si trovava in vacanza in Sardegna, così da portarla ad una condizione di non riuscire più ad autodeterminarsi. Con violenza – sempre secondo l’ipotesi del pm – l’avrebbero poi costretta a salire in auto e, arrivati in un parcheggio, si sarebbe consumata la violenza da parte di entrambi.

Gli avvocati

I due trentenni sulcitani si stanno difendendo con forza, sostenendo di non aver in alcun modo violentato la turista. Difesi dagli avvocati Stefano Piredda e Gavino Tedde hanno scelto la via del dibattimento davanti al Tribunale proprio per provare a scardinare l’impianto accusatorio e portare ai giudici le prove della loro estraneità ai fatti. Le loro versioni sono completamente diverse: uno ha negato di aver avuto rapporti con la giovane, l’altro ha raccontato che sarebbe stata la turista a cercare approcci sessuali. Una perizia sui vestiti – sollecitata dalle difese – ha confermato che sugli abiti della giovane non ci sarebbe traccia del dna di Stera. La turista, invece, si è costituita in giudizio sin dall’udienza preliminare con l'avvocata Anna Maria Busia. I fatti contestati risalirebbero all’estate di cinque anni fa e sarebbero avvenuti nei pressi di piazza Yenne.