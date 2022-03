Stupro di gruppo, Ciro Grillo in aula 

Sarà scontro sulle prove questa mattina a Tempio, nel primo atto del caso Grillo. Si annuncia una dura contrapposizione tra i legali della difesa dei quattro ragazzi accusati di stupro e l’avvocata Giulia Bongiorno, che assiste la vittima della presunta violenza sessuale di gruppo. Stando a quanto trapela in queste ore, infatti, i difensori di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, a quanto pare considerano non rilevanti le deposizioni di alcuni dei testi che Giulia Bongiorno avrebbe indicato. In particolare quelle dei giornalisti che in questi mesi hanno intervistato testi chiave dell’indagine sui fatti avvenuti il 16 luglio del 2019 in una villetta di Porto Cervo. I cronisti hanno raccolto dichiarazioni di persone che hanno cambiato versione, rispetto a quanto riferito ai carabinieri nel corso dell’inchiesta. Per questa ragione la parte civile vuole i giornalisti in aula.

Smentita sul Collegio

Ieri sera, da ambienti del palazzo di giustizia di Tempio, è arrivata una secca smentita sulla notizia diffusa nelle ultime ore riguardo alla composizione del Collegio che si occuperà del caso Grillo. Il Collegio chiamato a giudicare il figlio del fondatore dei 5Stelle e i suoi tre amici sarà presieduto dal magistrato Marco Contu e non da un giudice del Tribunale di Sassari, come riportato da diverse testate. Altri magistrati di Tempio non possono occuparsi del caso avendo svolto le funzioni di gip e gup. Il processo inizierà dopo le 12 e le parti potrebbero chiedere che le udienze vengano tenute a porte chiuse. Il presidente del Tribunale, Giuseppe Magliulo, e la presidente della Sezione penale, Caterina Interlandi, hanno già dato precise disposizioni sull’accesso al palazzo di giustizia.

I protagonisti

A meno di sorprese dell’ultima ora non saranno presenti gli imputati e neanche la studentessa milanese, presunta vittima della violenza. Il pubblico ministero sarà Gregorio Capasso, procuratore di Tempio. I difensori sono Gennaro Velle, Antonella Cuccureddu, Alessandro Vaccaro, Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli. Le parti civili sono rappresentate da Giulia Bongiorno e Vinicio Nardo.