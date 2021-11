Studiosi al lavoro con gli agricoltori 

A Cuglieri la ripartenza è già iniziata subito dopo l’incendio e non solo a parole. Botanici, geologi e paesaggisti si nono messi a disposizione delle aziende che hanno subito danni dopo i devastanti incendi del luglio scorso. Un dato certo è che dagli uliveti quest’anno ci sarà poco da raccogliere, il pregiato olio del Montiferru dovrà attendere annate più fruttuose, si calcola un decremento di produzione di almeno il 65%. Però la qualità è ottima, grazie anche alle tanto attese piogge che hanno selezionato le olive migliori regalando un prodotto pregevole.

La rinascita

Gli olivicoltori però non saranno lasciati, le istituzioni sono al loro fianco e anche l’Associazione Montiferru che si prefigge la rigenerazione del paesaggio agrario e boschivo. Proprio questa nel weekend, con la collaborazione del Comune di Cuglieri, e dell’Istituto sardo di Scienze, Lettere e Arti ha animato il territorio con tante iniziative: agricoltori e accademici, cittadini e associazioni che hanno a cuore l’ambiente hanno dato vita a un confronto interessante, ricco di esperienze e idee, un dibattito aperto e franco in cui è emersa forte la volontà di lavorare per ricostruire il futuro per le nuove generazioni.

Nuovi alberi

Operativamente poi la messa a dimora e la consegna di decine di piantine di olivo, nelle aree percorse dagli incendi con volontari, associazioni come il FAI, l’Associazione Giardini Italiani, ISSL, SBIss, Hortus Bontanicus di Cagliari, Associazione Marafè. Per la Festa nazionale dell’albero le delegazioni hanno lavorato sul campo visitando i cinque territori maggiormente colpiti dai roghi estivi: oltre a Cuglieri, Sennariolo e Tresnuraghes. Coordinati dall’Associazione Montiferru e da una squadra di botanici agli atenei sardi, volontari del Fai Oristano, amministratori comunali, barracelli e cittadini hanno scavato le buche per mettere a dimora decine di piantine di olivo. Nei prossimi giorni si interverrà a Scano Montiferro e Santu Lussurgiu.