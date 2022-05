«Studiare e lavorare? Si può fare» 

C’è chi ha scelto di lavorare in un call center che di recente ha aperto i battenti in città e dà spazio anche agi studenti, chi lavora part time in un bar, chi nel settore delle discoteche e chi ha trovato spazio nelle aziende locali come apprendista. Tutti con un obiettivo: non pesare troppo sui conti della famiglia durante il percorso universitario, essere autonomi per le piccole spese quotidiane ma, allo stesso tempo, non mollare l’Università, nemmeno ora che la pandemia ha fatto un po’ calare la motivazione e l’entusiasmo.

Al lavoro

«La pandemia mi ha fatto riscoprire le mie priorità e le mie esigenze, quindi dopo aver studiato per due anni a Milano in pieno Covid, ho deciso di tornare in Sardegna per riprendere gli studi e iniziare a lavorare». Ha le idee chiare Rebecca Andrea Utzeri, studentessa 23enne di Perdaxius, che ora frequenta l’Università di Cagliari: «Mi sono iscritta in Scienze Politiche – dice - Ho pensato di conciliare università e lavoro per avere una mia indipendenza e non dover chiedere niente in casa. Sicuramente non è semplice far andare le cose di pari passo, ma non è impossibile». Come lei, tanti altri i ragazzi hanno deciso di intraprendere questa strada. La pandemia ha bloccato e impedito il normale svolgimento delle attività didattiche, portando giovani studenti a perdere un po’ di motivazione: «La vita di tanti studenti come me è stata stravolta – racconta Fabio Marotta, studente di Ingegneria informatica – e ripartire è stato complicato. Ho tutta l’intenzione di laurearmi ma allo stesso tempo ho iniziato a lavorare, per fortuna nello stesso settore in cui vorrò lavorare da laureato. Posso essere più autonomo e non pesare troppo sulla famiglia in questo momento in cui in tutte le case si fanno i conti con aumenti assurdi».

Organizzazione

Ma sono tanti anche quelli che hanno iniziato a cimentarsi nel mondo del lavoro ancor prima di dedicarsi allo studio. Marco Paparella, 23enne di Masainas racconta: «Sono al terzo anno di Beni Culturali e spettacolo. Ho sempre lavorato sia prima che dopo il Covid. Adesso lavoro per un comparatore di prezzi. La mia scelta è stata fatta dal mio volere un indipendenza, cosa che ho sempre cercato di fare da quando sono maggiorenne. Il fatto di studiare e lavorare insieme richiede molta organizzazione, una certa responsabilità. Di questi tempi vista anche la crisi post Covid, è strettamente necessario lavorare per avere qualcosa a fine mese». C’è chi invece ha trovato nel lavoro non solo un agevolazione e un guadagno, ma un vero e proprio modo per evadere. «Lavoro in un bar della città ma mi destreggio in altre mansioni come ripetizioni e altro. I benefici che mi ha dato la scelta di essere una studentessa lavoratrice sono tanti. Sono cresciuta tanto, ho imparato a relazionarmi con il pubblico – spiega Eleonora Aru, studentessa 26enne di Carbonia - Lavoro dal 2017 e nel frattempo ho deciso di studiare. Attualmente sono iscritta in Mediazione Linguistica. Non pesare su propri genitori è sicuramente una soddisfazione. Non ho scelto di andare a vivere e studiare a Cagliari proprio per una questione economica, per questo ho sempre preferito lavorare nel frattempo per essere indipendente».