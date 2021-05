Studenti oltre le frontiere del Covid 

La cultura non ha frontiere, alla faccia del Covid. Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia gli studenti possono varcare i confini nazionali per studiare in altre nazioni, con progetti di mobilità all’estero. Martina e Alessia Micheli, gemelle di 18 anni, di Loceri, sono partite a gennaio per l’Irlanda, con una borsa di studio Itaca. Paolo Sulis, lanuseino di 17 anni, ha preso il volo per la Polonia, con Intercultura e una borsa di studio della Fondazione di Sardegna, nell’ottobre scorso. Tra didattica a distanza, e norme vigenti nei paesi che li ospitano la loro esperienza scolastica si sta per concludere. Torneranno in Italia a giugno.

Cambio di rotta

Le sorelle Micheli sarebbero dovute partire a luglio per l’Australia ma la pandemia le ha obbligate a cambiare i programmi. Martina frequenta la classe quarta al liceo delle scienze umane di Lanusei, prima di arrivare in Irlanda ha fatto il tampone, una volta giunta a Dublino ha rispettato due giorni di quarantena e rifatto il test. «A scuola eravamo in Dad da gennaio fino a marzo - dice la giovane - ero spaventata perché essendo in lockdown pensavo che non sarei riuscita a conoscere nessuno». Ora le lezioni si seguono al 100 per cento in presenza, i ragazzi a scuola indossano la mascherina e igienizzano banchi e sedie ogni qual volta cambiano classe per seguire i corsi. Alessia frequenta la quarta al liceo linguistico a Lanusei. In Irlanda le sorelle abitano distanti più di mezz’ora e non si vedono quasi mai. Anche lei da marzo frequenta in presenza e la situazione Covid non l’ha scoraggiata. «Sono riuscita a integrarmi benissimo – racconta –, sono delusa perché la pandemia non mi ha permesso di partire in Australia, ma felice di aver fatto questa esperienza».

Da una Dad all'altra

Paolo Sulis, studente al quarto anno al liceo scientifico di Lanusei, si trova a Piaseczno. «Sicuramente questo è un anno molto difficile per una esperienza all’estero - spiega - ho fatto due giorni di scuola in presenza e ora sono in Dad da ottobre, forse faremo un mese di lezioni in presenza a partire dal 17 maggio». Il ragazzo segue i corsi da casa ma ha stretto rapporti con i compagni di studio. «Nonostante la scuola fosse chiusa ho cercato di incontrare i miei compagni – dice – e con un gruppo di studenti ho un ottimo rapporto». Regole diverse rispetto all’Italia. «Qui la mascherina è obbligatoria nei luoghi pubblici ad esclusione dei parchi - racconta - l’esperienza senza Covid sarebbe potuta essere migliore ma è comunque positiva anche perché ha permesso di crearmi una nuova mentalità».

Marinella Pistis, 48 anni, è una volontaria dell’associazione Intercultura Onlus Afs, attraverso la quale tra luglio e settembre dovrebbero partire all’estero dieci studenti. «Sperando – auspica – che la situazione internazionale si stabilizzi».

