Studenti guardiani del mare 

I libri e i tablet li hanno lasciati in classe. Armati di taccuini e tutto il materiale necessario, gli studenti dell’istituto tecnico Levi di Pitz’e Serra, si sono spostati al Poetto per lezioni sul campo del tutto particolari.

I ragazzi della 3 CMB del triennio di Chimica e Biotecnologie Ambientali, guidati dalla professoressa Elisabetta Bina e dalla collega Francesca Cugia, hanno setacciato la sabbia per scovare le microplastiche, monitorato la vegetazione a bordo spiaggia, valutato le biodiversità della battigia andando a caccia di conchiglie e molluschi e raccolto e suddiviso i rifiuti.

In prima linea

Tre giornate al mare e all’aria aperta che hanno concluso il progetto “I guardiani del mare”, promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e docenti degli istituti superiori, con lo scopo di sensibilizzare le comunità locali sui temi della salvaguardia del litorale. Ora tutti i reperti raccolti dagli studenti quartesi saranno analizzati nel laboratorio di chimica. «Soprattutto in periodo di pandemia è dopo tanta dad è stato molto importante fare lezione sul campo», spiega la professoressa Bina, «i ragazzi erano contentissimi. Avremmo dovuto cominciare quando purtroppo siamo entrati in zona rossa così abbiamo rimandato di qualche settimana».

Il progetto

Il progetto è partito con una fase teorica che ha consentito agli studenti di apprendere nozioni sul Mediterraneo, sulla flora e la fauna, sulle problematiche legate ai rifiuti e alla plastica conclusosi con la creazione di un’app. Poi tutti al Poetto, nel tratto davanti all’ex Bussola dove i ragazzi si sono trasformati in provetti biologi: «Abbiamo delimitato delle aree dove è stato portato avanti il monitoraggio, prosegue la professoressa Bina, «e individuato tre punti per il campionamento delle microplastiche, ovvero di plastiche inferiori ai 5 millimetri». Da qui poi si è passati alla flora, alla biodiversità della battigia, alla ricerca di resti come alghe, conchiglie di molluschi e ossi di seppia, per poi finire con la suddivisone dei rifiuti.

I ragazzi

«È stato un progetto molto particolare», racconta la studentessa Silvia Murgia, «non mi aspettavo di poter studiare e individuare anche le microplastiche. È stata molto bello e interessante, anche la parte teorica». Inoltre in periodo Covid «fare lezione al mare ha voluto dire assaporare la libertà dopo un lungo periodo di dad. Noi abbiamo iniziato quando eravamo ancora in zona arancione e non si poteva uscire e andare al mare è stata una carica di energia». Dello stesso avviso anche un altro studente, Giulio Zedda, «in quel momento ci siamo sentiti privilegiati a fare lezioni all’aria aperta, abbiamo appreso nozioni di cui faremo tesoro. Adesso analizzeremo tutto ciò che abbiamo campionato».

La scuola

Da sempre il Levi si mostra attento allo studio del territorio. «La bontà del progetto sta in due fattori», dice il dirigente scolastico Massimo Siddi, «da una parte il lavoro fatto all’aria aperta in un periodo di dad e pandemia, dall’altra lo studio del territorio che per ragazzi che diventeranno periti chimici ambientali, riveste un’importanza fondamentale. E inoltre è un progetto che ha anche temi di educazione civica». Grande soddisfazione e ammirazione per il lavoro portato avanti dagli studenti del Levi, diventati guardiani del loro mare, è stata espressa anche dall’assessora alla pubblica istruzione, Cinzia Carta, che anche in una precedente occasione aveva lodato «iniziative come questa che sono da ammirare e da estendere a tutte le scuole».

